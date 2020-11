Ông Biden chuẩn bị cho lễ nhậm chức, công bố danh sách nội các

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden, người được dự đoán đắc cử (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời Ron Klain, trợ lý được ông Biden bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng tương lai, ngày 22/11 cho biết, ông Biden sẽ công bố những vị trí đầu tiên trong nội các vào ngày mai 24/11. Tuy nhiên, ông Klain từ chối tiết lộ thêm về những gương mặt có thể đã được ông Biden lựa chọn.

Tuần trước, ông Biden cho biết ông đã lựa chọn được ứng viên cho chức bộ trưởng tài chính. Danh sách rút gọn cho vị trí này gồm cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed) Janet Yellen, Thống đốc Fed đương nhiệm Lael Brainard, cựu thống đốc Fed Sarah Bloom Raskin và Chủ tịch Fed ở Atlanta Raphael Bostic.

Các đồng minh của ông Biden cũng tiết lộ, ông có thể công bố vị trí ngoại trưởng trong tuần này, trong đó các gương mặt sáng giá được cho là có cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice và nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken.

Ngoài ra, ông Klain cũng cho biết, đội ngũ của ông Biden dự định sẽ thu gọn lễ tuyên thệ nhậm chức so với thông thường do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. "Chúng tôi biết mọi người muốn ăn mừng. Có việc đáng để ăn mừng. Nhưng chúng tôi muốn tìm một phương cách để an toàn nhất có thể", ông Klain nói.

Đội ngũ của ông Biden lên kế hoạch cho việc thành lập nội các và lễ tuyên thệ nhậm chức bất chấp việc đến nay Tổng thống Donald Trump vẫn không nhận thua và tiếp tục theo đuổi các vụ kiện gian lận bầu cử không có bằng chứng. Ông Klain hôm qua một lần nữa hối thúc chính quyền của ông Trump chính thức công nhận chiến thắng của ông Biden để tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Theo kết quả kiểm phiếu tính đến hiện tại của các bang, ông Biden giành nhiều hơn ông Trump 6 triệu phiếu bầu phổ thông và được dự đoán đắc cử với 306 phiếu đại cử tri. Các bang sẽ phải chứng nhận kết quả cuối cùng trước thời hạn 8/12 để đại cử tri chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 14/12. Nếu mọi việc suôn sẻ, tổng thống mới của Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

Điều gì xảy ra cho đến khi tổng thống mới của Mỹ tuyên thệ nhậm chức? - Ngày 8/12/2020, tất cả tranh chấp liên quan đến bầu cử ở cấp bang phải được giải quyết xong. Nghĩa là, các bang phải hoàn tất kiểm phiếu hay giải quyết xong các kiện cáo liên quan đến kết quả bầu cử trước ngày 8/12. - Ngày 14/12/2020: Đại cử tri trên toàn nước Mỹ bỏ phiếu và tập hợp kết quả gửi về quốc hội. Về cơ bản, đại cử tri sẽ bỏ phiếu dựa trên kết quả bỏ phiếu phổ thông của bang, tuy nhiên vẫn có những trường hợp đại cử tri "bất trung" không bỏ phiếu theo ý chí nguyện vọng của đa số cử tri của bang. Trường hợp này rất hiếm do các bang hầu hết đều đưa ra chế tài xử phạt với đại cử tri bất trung. - Ngày 6/1/2021: Hạ viện và Thượng viện họp phiên tổng thể để kiểm phiếu đại cử tri. Chủ tịch Thượng viện, Phó tổng thống Mike Pence, sẽ tuyên bố người đắc cử là ứng viên giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri trên tổng số 538 phiếu. - Ngày 20/1/2021: Tổng thống và phó tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống mới sẽ chính thức tiếp quản Nhà Trắng vào trưa cùng ngày.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí