Ông bầu trẻ nhất V.League và cái kết như "diễn tuồng"

ÔNG BẦU TRẺ NHẤT LỊCH SỬ V.LEAGUE

Chi cả trăm tỷ vào Xuân Thành Sài Gòn với những bản hợp đồng bom tấn, bầu Thụy lại từng có ý định bán CLB này với giá chỉ 60 tỷ đồng. Rồi ở Hội nghị tổng kết cuối mùa 2012, ông lại bóng gió muốn giải tán đội bóng. Rồi sau đó, bầu Thụy lại định "cho không biếu không" CLB về TP.HCM.

Ý định đem CLB đi "biếu" của bầu Thụy bất thành, và thế là ông quyết định để lại cho cậu em trai sinh năm 1988 của mình nối nghiệp. Trong khi ông Thụy chọn ngày đẹp 12/12/2012 để từ chức Chủ tịch CLB thì đến một ngày đẹp khác, 25/12/2012, bầu Thủy chính thức trở thành ông bầu trẻ nhất lịch sử V.League.

Đại gia Nguyễn Xuân Thủy trở thành ông bầu V.League khi mới 24 tuổi.

HAI "BOM TẤN" BẤT THÀNH VÀ THÚ CHƠI THỂ HIỆN QUA... SIÊU XE

Vừa lên thay anh trai, bầu Thủy lập tức chứng tỏ độ chơi của mình khi định chiêu mộ 2 ngôi sao bấy giờ là Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn từ SLNA. Xuân Thành Sài Gòn đồng ý chi 5 tỷ đồng lót tay cho Trọng Hoàng kèm mức lương 45 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, đề nghị với Âu Văn Hoàn là lót tay 4 tỷ đồng. Cả hai đều được đề nghị hợp đồng 2 năm.

Tuy nhiên, cuối cùng bộ đôi này đều ở lại SLNA và tới năm 2014 thì chuyển đến Bình Dương, cũng là một CLB bạo chi nhưng có sự ổn định lớn hơn nhiều so với Xuân Thành Sài Gòn.

Không chiêu mộ được bản hợp đồng nào "bom tấn" như thời anh trai mình, bầu Thủy thể hiện độ đại gia khi mua siêu xe Rolls-Royce Phantom Rồng có giá hàng chục tỷ đồng. Có một câu chuyện thú vị về bầu Thủy liên quan tới chiếc siêu xe này là trong lần về Ninh Bình đá V.League, đại gia trẻ nhất làng bóng Việt đã sử dụng chiếc xế khủng chỉ để đi... ăn chè chờ giờ vào SVĐ xem bóng đá.

Bầu Thủy nối tiếp sự táo bạo của anh trai, khi từng muốn bỏ không đá AFC Cup do bị LĐBĐ châu Á "tuýt còi" tên và logo CLB. Cái tên Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn cùng Logo đội bóng bị cho là dính tới quá nhiều yếu tố PR cho thương hiệu. Bầu Thủy khi đó đã yêu cầu VFF cho dùng 2 tên, Xuân Thành Sài Gòn để đá AFC Cup còn Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn để chơi V.League. Nếu VFF không đồng ý thì ông sẽ bỏ dự giải châu Á và chấp nhận nộp phạt.

NGHI ÁN BÁN ĐỘ VÀ CÁI KẾT KHIẾN VFF DỞ KHÓC DỞ CƯỜI

Vừa lên thay anh trai dẫn dắt Xuân Thành Sài Gòn, ông Thủy đã gặp rắc rối vì lời tố cáo bán độ. Cụ thể, một tin nhắn nặc danh đã tố cáo Xuân Thành Sài Gòn bán độ ở trận Siêu cúp Quốc gia gặp Đà Nẵng.

Thêm một lần nữa, bầu Thụy dù đã từ chức, vẫn nhảy vào đòi giải tán đội bóng vì bất mãn. Cũng may mà khi ấy, bầu Thủy tỏ ra bình tĩnh hơn, khẳng định CLB vẫn tiếp tục thi đấu và sẽ hợp tác với cơ quan an ninh để điều tra. Sau cùng thì cơ quan an ninh đã ra kết luận rằng Xuân Thành Sài Gòn vô tội.

Nhưng cuộc vui dựa trên những nền tảng mông lung chẳng kéo dài lâu. Ở vòng 19 V.League, Xuân Thành Sài Gòn thua Kiên Giang 1-3 và bị cáo buộc chơi thiếu tích cực. VFF khi đó đã phạt CLB này trừ 4 điểm. Theo nhiều nhận định, trước đó Xuân Thành Sài Gòn đã có nhiều trận thi đấu với biểu hiện thiếu tích cực và VFF buộc phải mạnh tay để răn đe.

Xuân Thành Sài Gòn cuối cũng cũng giải thể, dưới thời bầu Thủy với cái bóng của ông anh là bầu Thụy đứng sau.

Tuy nhiên, án phạt như giọt nước tràn ly khiến anh em bầu Thụy, bầu Thủy thật sự ra quyết định giải tán đội bóng. Chia sẻ cùng Thanh Niên khi đó, bầu Thủy nói:

"Chúng tôi thật sự bất bình vì quyết định vội vã từ Ban tổ chức giải. Điều đó đã ảnh hưởng đến công sức của tập thể đội bóng suốt cả năm qua. Với cá nhân tôi, đây là một quyết định thiếu sức thuyết phục và không dựa vào căn cứ nào cả. Tôi đã thông báo đến toàn đội là không thi đấu 2 trận cuối. Còn quyết định thế nào là tùy vào Ban tổ chức giải và VFF".

Trước quyết định giải tán đội bóng của Xuân Thành Sài Gòn, VFF cực chẳng đã đành phải hủy bỏ toàn bộ kết quả của CLB này trong mùa 2013. Một chương đầy giông bão của V.League liên quan tới hai anh em đại gia đất Ninh Bình đã khép lại...

Tác giả: Đoàn Dự

Nguồn tin: nhipsongviet.toquoc.vn