Ô tô tông xe máy ở Nghệ An, hai vợ chồng tử vong

Vụ tai nạn khiến xe ô tô biến dạng hoàn toàn

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày, trên QL 48A đoạn qua địa bàn xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến (TX.Thái Hoà).

Vào thời điểm này, chiếc ô tô mang BKS 37A-391xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông đến địa phận trên thì va chạm với xe máy do người đàn ông chở vợ đi cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, người vợ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Video vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô con có 6 người, trong đó có tới 5 người bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

