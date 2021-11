Nước lũ dâng ngập nửa thân nhà, nhiều tuyến đường bị "đóng băng"

Ngày 30/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Trung Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, trong 3 ngày gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to, nước từ Sông Kỳ Lộ từ sáng ngày 29/11 bắt đầu dâng cao, đến nay đã có gần 100 căn nhà ở địa phương này bị ngập nước, nhiều nhất tại các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam.

Nhiều khu vực ở huyện Tuy An bị ngập sâu (Ảnh: Chung Phạm).

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, ngay khi trời mưa lớn, huyện đã tiến hành di dời hàng nghìn người dân từ khu vực trũng lên vùng cao hơn.

Mưa lớn cũng làm tuyến đường ĐT 642 từ huyện Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu nước ngập sâu hơn 0,7m. Nhiều hộ dân sinh sống tại xã Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam bị cô lập không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ.

Giao thông ở huyện Đồng Xuân bị chia cắt nhiều nơi (Ảnh: Trung Thi).

Tương tự tuyến đường ĐT 641 từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân có khoảng 3 km bị ngập từ 0,5 - 1m khiến phương tiện giao thông qua lại khó khăn. Các hộ dân ở khu vực các xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An) bị ảnh hưởng.

Còn theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, lũ tại nhiều địa phương ở tỉnh này đang lên, gây ngập nhiều khu dân cư, chia cắt nhiều tuyến giao thông trọng yếu.

Nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu ở Phú Yên ngập sâu trong nước (Ảnh: Chung Phạm).

Thông tin lúc 10h sáng 30/11, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đã thống nhất cho thủy điện Sông Hinh và Sông Ba hạ xả lũ, tổng lượng về hạ du có thể lên 9.000 m3/s trong vài giờ đến.

"Thủy triều có thể đạt đỉnh vào khoảng 19h tối nay 30/11, nên tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu 2 thủy điện xả lũ bảo đảm lượng nước về hạ du phù hợp, giảm thiệt hại cho hạ du. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu huyện Sông Hinh sẵn sàng sơ tán người dân", Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay.

