Nghệ An: Nửa đêm một gia đình bị “khủng bố” bằng mắm tôm

Hình ảnh cựa cổng gia đình anh T sau khi bị "khủng bố" bằng mắm tôm, luyn

Sự việc xảy ra vào lúc gần 2 giờ sáng ngày 27/10 tại khối 14, phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An), vào thời điểm đó có một đối tượng đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa đến tại nhà anh L. V. T. (Khu đô thị 492, khối 14 phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) ném liên tục ba túi ni lông chứa chất bẩn như luyn, ruốc. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh T đã báo công an, phía Công an đã trực tiếp xuống ghi nhận hiện trường sự việc, vào cuộc làm rõ.

Anh T kể lại, lúc đó cả gia đình anh đang ngủ, bất chợp nghe nhiều tiếng va đập lớn phát ra ở cửa và ban công tầng 2, sau khi kiểm tra anh T tá hỏa vì thấy cổng nhà, ban công tầng 2 dính đầy chất bẩn, có bao chứa chất bẩn đã vớ nát, chất bẩn là luyn, mắm tôm...Sau khi kiểm tra camera gia đình, anh T thấy có một đối tượng đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đội áo mưa đứng một lúc trước cổng nhà anh rồi bất ngờ ném liên tiếp ba đùm chất bẩn được bọc bằng túi ni lon, ném trực tiếp lên cổng, lên ban công tầng 2. Sau khi bị ném, chất bẩn bay tung tóe bốc mùi hôi nồng nặc. Sáng sớm cùng ngày, gia đình anh T đã báo sự việc lên Công an phường Lê Lợi.

Những túi ni lon chứa mắm tôm sau khi ném vào nhà anh T, bay tung tóe khắp nơi, bốc mùi hôi thối nồng nặc

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Lê Lợi, TP Vinh thông tin, sau khi nắm bắt sự việc, Công an phường đã xuống hiện trường, lập biên bản và xác minh làm rõ vụ việc. Hiện đang truy xuất một số camera để xem rõ hơn về đối tượng, xác minh làm rõ sự việc.

Theo anh T, thời gian gần đây, gia đình anh T từng bị khủng bố bằng việc bôi nhọ lên mạng xã hội, gia đình anh cũng đã làm đơn tố giác lên Công an TP Vinh và đang được hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định.

Vụ việc hiện đang được phía Công an xác minh làm rõ.

