Nữ sinh Thanh Hoá chỉ biết ôm mặt sau loạt đòn dãn man của bạn học

Video nữ sinh Thanh Hoá bị bạn đánh liên tiếp vào đầu

Ngày 5/3, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài gần 1 phút, ghi cảnh một nữ sinh vai đang đeo cặp bị đánh đập rất dã man.

Trên các trang chia sẻ, hàng ngàn người đã vào bình luận và đều bày tỏ bức xúc trước hành động đánh bạn học cùng trường. Nhiều người cũng lên án, vụ việc diễn ra ở sát đường giao thông, có rất nhiều người qua lại nhưng không có ai dừng xe xuống can ngăn.

Nội dung clip cho thấy, một nữ sinh đã dùng chân đạp 8 phát vào mặt; dùng tay và ghế nhựa liên tục tát, đập vào đầu, mặt của nạn nhân. Nữ sinh bị đánh chỉ biết ngồi lấy tay ôm mặt chịu đòn. Trong quá trình diễn ra vụ việc, nữ sinh đánh bạn còn dùng những lời lẽ thô tục, chửi bới nữ sinh bị đánh.

Sự việc được cho xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh nữ sinh bị bạo hành ở Thanh Hoá. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với Zing.vn, tối 5/3, bà Nguyễn Thị Nụ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong (Bỉm Sơn), xác nhận nhóm nữ sinh trong clip là học sinh của trường này. Người hành hung học lớp 12C3, em bị đánh học lớp 10A6.

Bà Nụ cho hay sự việc xảy ra ngày 19/12/2019, ở vỉa hè đường Trần Phú (phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn), cách trường khoảng 1 km.

Tuy nhiên, chỉ khi clip được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 5/3 thì Ban giám hiệu nhà trường mới biết và vào cuộc xác minh.

“Chúng tôi đã yêu cầu 2 giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp và học sinh đánh bạn đến văn phòng nhà trường làm bản tường trình về vụ việc, nhưng chỉ có 2 giáo viên đến, còn học sinh không đến”, bà Nụ nói.

Nữ Phó Hiệu trưởng cũng cho biết sau khi vụ việc xảy ra, cả 2 nữ sinh vẫn đến lớp bình thường. Đến ngày 15/1, học sinh bị đánh có đơn xin chuyển trường. Việc này đã được nhà trường đồng ý.

Còn ông Nguyễn Quang Hải, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong, cho hay 2 giáo viên chủ nhiệm của 2 nữ sinh biết sự việc nhưng không báo cáo với ban giám hiệu. Vì thế, ban giám hiệu đang tiến hành các bước để xử lý trách nhiệm của học sinh và cả giáo viên.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật