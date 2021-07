Nữ sinh lớp 8 nghi tự tử sau khi bị nghi ngờ lấy trộm 1 triệu đồng

Ngày 5/7, bà Huỳnh Thị Hường (trú thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) đau đớn cho biết, lo xong hậu sự, gia đình sẽ làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ cái chết oan ức của con gái 14 tuổi.

Đã 2 ngày trôi qua, người thân trong gia đình bà Hường vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái là Bùi Thị Thanh V. (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Bình Thuận). Thi thể em V. được phát hiện dưới kênh thuỷ lợi.

Thi thể em V. được phát hiện dưới kênh thuỷ lợi sau 2 ngày bị nghi trộm tiền.

Bà Hường kể, sáng 3/7, V. đi mua đồ ăn sáng cho cả gia đình. Tuy nhiên, mãi đến 11h trưa vẫn không thấy con về. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình bà Hường tỏa ra khắp nơi tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện chiếc xe và đôi dép của V. tại đập thủy lợi Văn Phong. Mọi người cùng xuống hồ này tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện thi thể V..

Cho rằng con gái tự tử liên quan đến việc chủ quán tạp hóa nghi ngờ V. lấy trộm số tiền 1 triệu đồng trước đó 2 ngày, gia đình nữ sinh yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Gia đình yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái chết của em V..

Anh Bùi Đức Quy (anh trai nạn nhân) kể lại: "Ngày 1/7 em tôi đến quán tạp hóa của bà Nguyễn Thị L. (cùng thôn) để mua mì phở gà về cho gia đình. Một lúc sau thì bà L. tới nhà và nói bị mất 1 triệu đồng và nghi ngờ em tôi lấy.

V. về nhà kể lại sự việc trên cho gia đình nghe và khẳng định không lấy số tiền trên. Bà L. sau đó đã trình báo Công an xã Bình Thuận".

Thông tin về cái chết oan ức của em V. được người thân chia sẻ trên mạng xã hội gây sự chú ý của dư luận.

Công an xã Bình Thuận sau đó đã mời vợ chồng bà Hường lên làm việc liên quan đến số tiền trên. Vì bận công việc nên vợ chồng bà Hường đã bảo anh Quy chở V. lên gặp công an xã.

"Trong quá trình lấy lời khai, V. không có chứng minh nhân dân do chưa đủ tuổi. Do đó, Công an xã Bình Thuận đã lấy dấu vân tay để xác nhận biên bản làm việc. Công an xã nói lấy dấu vân tay để xem có khớp với dấu vân tay ở hiện trường không. Nếu V. có lấy tiền thì trả lại tiền cho họ, chứ sau khi lấy vân tay mà khớp thì sẽ báo cho nhà trường biết vụ việc này…", anh của nạn nhân nói.

Sau buổi làm việc với công an xã, em V. về nhà có biểu hiện buồn, lo sợ. Đến sáng 3/7 thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Cũng theo anh Quy, V. là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Ở nhà V. được đánh giá hiền lành, ít nói:

"Em tôi chết oan ức quá. Lo xong hậu sự, gia đình sẽ làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ cái chết của em tôi để nó được ra đi thanh thản".

Tác giả: Hoa Thạch

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc