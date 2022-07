Nữ sinh Hà Nội bỏ nhà đi sau khi thi trượt lớp 10: Người mẹ chia sẻ

Sáng này 11/7, thông tin trên báo Dân Việt, chị chị P.B.P cho biết, các tài khoản Facbook, Zalo con đều khóa hết, điện thoại không liên lạc được. Gia đình đã đi khắp nơi, hỏi hết mọi người nhưng đến nay vẫn không tìm thấy con.

Chị P. chia sẻ, hôm biết kết quả điểm chuẩn vào lớp 10, con buồn ngồi trên bàn khóc. Năm nay con đăng ký 2 nguyện vọng vào THPT Việt Đức và THPT Trần Nhân Tông. Con thi được 40,75 nên nguyện vọng 1 thiếu 1 điểm, nguyện vọng 2 thiếu 0,25 điểm.

Do sức học của con tốt, 9 năm đều học sinh giỏi nên gia đình tham khảo nhiều nguồn và quyết định đăng ký 2 nguyện vọng. Một lý do khác nữa là do con đi học bằng xe đạp, nếu đăng ký 3 nguyện vọng thì nguyện vọng 2 phải khác khu vực, như vậy con đi học sẽ xa nhà, vất vả.

Đây là 2 trường gần nhà, tiện cho con đi xe đạp đi học nên cuối cùng gia đình không đăng ký nguyện vọng 3 vào trường nào. Gia đình cũng theo dõi dao động hàng năm vào các trường cũng chỉ 1-2 điểm nên không nghĩ con trượt cả 2 nguyện vọng.

Chị P.B.P đăng tin tìm con.

Ngay sau khi biết điểm chuẩn, chị P. đang đi làm liền chạy về để đi mua hồ sơ đăng ký vào trường tư cho con.

"Mình vội về nhà lấy giấy tờ để đi mua hồ sơ cho con. Lúc đó mình vẫn thấy con ở nhà. Mình bảo con đưa giấy tờ để mẹ đi mua không bị muộn. Sau khi mua xong hồ sơ mình quay lại cơ quan làm việc. Tuy nhiên, linh tính mách bảo thế nào mình đã mở camera ở nhà ra xem thì thấy bị tắt. Mình nhắn cho bố cháu về nhà thì con bảo con xin phép sang nhà bạn đưa bánh (do gia đình vừa đi du lịch về muốn mang quà sang cho bạn). Kể từ lúc đó con đi không về nữa", chị P. khóc kể trên Dân Việt.

Chị P. cũng cho hay, gia đình không tạo áp lực cho con, luôn tin tưởng con và bây giờ chỉ cần con quay về nhà".

Chị P. nhắn nhủ: "Gửi con gái! Nếu con đọc được dòng tin này, xin con quay về với bố mẹ. Bố mẹ chỉ cần có con quay về, bố mẹ sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn". Chị P. hi vọng thông qua bài báo này, M. sẽ đọc được và hiểu tâm tư của bố mẹ để sớm quay trở về.

Trước đó, vào tối 10/7, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một nữ sinh ở Hà Nội đã bỏ nhà đi vì kết quả thi vào lớp 10 không tốt. Bố mẹ nữ sinh đã lên mạng đăng thông tin nhờ tìm giúp.

Cụ thể, thông tin có nội dung: "Con gái tên T.T.N.M, sinh năm 8/6/2007, nhà tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Con sốc do kết quả thi không tốt nên đã bỏ ăn rồi viết thư để lại thư chào tạm biệt gia đình và đi khỏi nhà từ 17h ngày 9/7/2022.

Đặc điểm: Con cao 1m62 nặng khoảng 55kg, mặc áo màu đen,váy đen, giày trắng, đi xe đạp thống nhất màu trắng nâu. Con không mang theo tiền, giấy tờ tuỳ thân, điện thoại liên lạc, và đã xoá toàn bộ tài khoản Facebook, Zalo nên gia đình không có cách nào liên hệ với con. Mong cộng đồng mạng giúp đỡ, nếu ai thấy con ở đâu, xin giữ con lại giúp và liên hệ bố mẹ con. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ".

