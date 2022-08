Nữ quái và những chuyến săn đêm

"Boy Hàn" dính quả đắng khi đưa gái quen qua mạng về nhà Ngày 24-7-2022, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Cầu Giấy làm rõ vụ trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, thường trú tại xã Phúc Lâm, Mỹ Đức) do có hành vi trộm cắp tài sản của một người đàn ông Hàn Quốc. Đầu tháng 7-2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Hằng quen anh Choi M.K (SN 1989, hiện tạm trú tại một chung cư cao cấp trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy). Đêm 23-7-2022, anh Choi nhắn tin hẹn Hằng đến nhà anh Choi để “uống nước”. Trước khi đến nhà anh Choi, Hằng mua hai cốc trà sữa Dingtea ở khu vực gần siêu thị Big C. Sau đó, anh Choi cùng với Hằng uống trà sữa và thêm mấy chai bia tại phòng khách rồi cả hai lên giường đi ngủ. Khoảng 0 giờ sáng hôm sau lợi dụng lúc anh Choi đã ngủ say, Hằng thó liền một lúc 3 máy điện thoại di động và một đồng hồ đeo tay anh Choi để ở phòng khách rồi chuồn về nhà trọ tại phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội). Ngoài ra, anh Choi trình báo bị mất hai thẻ ngân hàng của ngân hàng Shinhanbank và Techcombank, với số tiền 35 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.