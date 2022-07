'Nữ quái' làm giả giấy tờ lừa bán đất chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhiên (SN 1986, trú tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Nhiên tại cơ quan điều tra. Ảnh:CAHT

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nhiên quen biết một người đàn ông tự xưng là P.V.N. (1984, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Quá trình liên lạc, Nam bàn bạc với Nhiên sử dụng Giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nhiên đã gửi ảnh chân dung cho N. để làm giả chứng minh nhân dân mang tên Ngô Thanh Thủy (SN 1985, trú tại xã Hòn Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM). Đồng thời, N. tiếp tục mạo danh, làm giả bìa đỏ thửa đất số 105, tờ bản đồ số 54 tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc mang tên Ngô Thanh Thủy. Sau khi có đầy đủ những thông tin này, N. lập cho Nhiên một tài khoản mang tên “Thanh Thủy” để rao bán đất.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh:CAHT

Sau đó, Nhiên đã cùng lúc tiến hành lừa bán thửa đất trên cho hai bị hại ở xã Thuần Thiện, Can Lộc với số tiền đặt cọc mỗi người 200 triệu đồng. Nhiên đã nhận 320 triệu đồng và khi đang tiến hành giao dịch nhận số tiền còn lại tại quán cà phê Long thuộc TDP 6, thị trấn Nghèn thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nhiên khai nhận trước đó với thủ đoạn tương tự Nhiên và N đã lừa đảo một bị hại nữa ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, Nhiên sử dụng sim rác để liên lạc với bị hại, đồng thời thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang truy tìm người đàn ông tên N. để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Sơn

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn