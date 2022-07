Nữ kế toán công ty xây dựng lừa đảo hơn 40 tỷ đồng của người dân

Ngày 28/7, thông tin từ văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ ngày 11/7/2022, Công an huyện Nghi Xuân liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và địa bàn tỉnh Nghệ An tố cáo Hoàng Thị Bình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điều tra, xác minh. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Hoàng Thị Bình nắm vai trò kế toán trưởng của một Công ty xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Trong thời gian hoạt động, Bình được giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng. Trong thời gian diễn ra hoạt động kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng nên xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà Công ty Giang Nam đã đặt mua vật liệu xây dựng. Để có tiền nhập vật liệu, tiếp tục kinh doanh, Hoàng Thị Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao.

Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hoá khác đều tăng mạnh, thế nhưng, trước đó để thu hút khách hàng Bình đã ký hợp đồng giữ nguyên giá bán nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng.

Trước việc làm ăn ngày càng lỗ nặng, Bình đã đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng. Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình “tung chiêu” giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hoà… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.

Khi nhận đặt cọc tiền, Bình đã sử dụng trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 08/7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã rời khỏi nhà để trốn tránh.

Hiện tại có hơn 110 người bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Bình đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: QN

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam