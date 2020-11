Nữ du khách leo xuống tận dưới bàn tay khổng lồ ở Cầu Vàng - Đà Nẵng khiến cộng đồng mạng chỉ trích ồn ào

Là một trong số những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, Cầu Vàng đón tiếp khá đông khách tham quan mỗi ngày bởi khung cảnh ảo diệu và kiến trúc ấn tượng. Bàn tay Phật khổng lồ nâng đỡ cây cầu là vị trí đặc biệt được vô số khách tìm đến check in, bởi nơi đây cho ra đời rất nhiều bức ảnh tuyệt đẹp. Chỉ cần lấp ló bàn tay ấy là ai cũng biết bạn đi du lịch ở đâu.

Tuy nhiên, bên cạnh những du khách ghé thăm Cầu Vàng để chụp vài khoảnh khắc kỉ niệm ở chỗ bàn tay khổng lồ thì cũng có vài trường hợp "sống ảo" khá kỳ cục. Đó là một người phụ nữ trung niên mới đến tham quan Cầu Vàng cách đây vài hôm, trong khi mọi người đi lại bình thường trên cầu thì cô ấy lại... tụt hẳn xuống bên dưới lòng bàn tay bê tông để chụp ảnh theo ý thích. Hành động khác lạ của cô ấy đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách khác, và một người chứng kiến cảnh tượng này đã quay video lại rồi đăng lên TikTok khiến dân mạng đổ xô vào xem.

Cầu Vàng vốn dĩ không có lối dành cho khách đi xuống khu vực lòng bàn tay Phật, nhưng người phụ nữ này vẫn tự ý lao thẳng xuống khiến bao người thót tim (Nguồn: @thanhnhan)

Đoạn clip ngắn chỉ vài giây nhưng đã ghi lại toàn bộ quãng đường người phụ nữ chạy từ trên cầu xuống dưới khu vực mỏm đá trong lòng bàn tay khổng lồ. Không biết cô ấy đã chạy tới vị trí này bằng cách nào, nhiều bình luận bên dưới clip cho rằng nữ du khách này phát hiện ra lối đi riêng dành cho nhân viên sửa chữa bảo trì cây cầu nên tự ý leo xuống, hoặc theo cách riêng chẳng ai hiểu.

Tuy nhiên, dù bằng cách nào thì nó cũng nguy hiểm, không được khuyến khích thực hiện tại địa điểm du lịch nổi tiếng này. Chính vì thế nên đông đảo cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích, nhận xét rằng nữ du khách quá liều lĩnh, nhìn cô ấy đã ở tuổi trung niên mà tinh thần "sống ảo" thì hội chị em cũng phải chắp tay bái phục!

Rất nhiều người đứng trên cầu đã nhìn xuống theo người phụ nữ với ánh mắt ngạc nhiên.

Không chỉ ở riêng Cầu Vàng mà nhiều điểm tham quan du lịch khác có địa hình đặc biệt trên núi cao, vực sâu hoặc vị trí cheo leo trên cao đều quy định chặt chẽ về hành vi của du khách để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Dù biết rõ những quy định ấy song một số trường hợp du khách vẫn bất chấp nguy hiểm để có chỗ chụp ảnh check in độc đáo, gây sốc, đồng thời coi đó là trải nghiệm "mạo hiểm" mang lại cảm giác thích thú. Người phụ nữ trung niên trong clip trên cũng cười nói rất vui khi chạy thẳng xuống dưới gầm Cầu Vàng, dường như cô ấy không cho ý tưởng của mình là táo bạo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Đừng nên bắt chước giống cô ấy nhé các chị em! Muốn có ảnh độc lạ ở Cầu Vàng thì vẫn có rất nhiều góc chụp khác, chịu khó tìm tòi một chút sẽ ra thôi, đừng vì một phút bốc đồng thích khác biệt với đám đông mà biến mình thành tâm điểm gạch đá nhé.

Tác giả: Tiểu Bạch Dương

Nguồn tin: Báo Tổ quốc