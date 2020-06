Nữ DJ xinh đẹp vận chuyển thuê 4kg ma tuý với giá 500 USD

Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cô gái xinh đẹp vận chuyển gần 4kg ma tuý từ Campuchia về Việt Nam.

Nghi phạm đang bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Nghi can Như Ý tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Bước đầu tại cơ quan công an, Như Ý khai cô sang Campuchia làm DJ cho các quán bar, karaoke.

Gần đây, Như Ý quen với một khách nam thường xuyên đến quán bar nơi cô làm DJ chơi.

Trong lúc trò chuyện, vị khách này gợi ý cho Như Ý tìm người vận chuyển ma tuý về Việt Nam tiêu thụ.

Do cần tiền nên hôm 30/5, Như Ý liên lạc với vị khách nam nói trên để vận chuyển 3kg ma tuý đá và 2.980 viên ma tuý vận chuyển từ Camphuchia về Việt Nam, điểm giao hàng là tại TP HCM.

Tiền công Như Ý được trả là 500 USD.

Như ý và số tang vật là gần 4kg ma tuý. Ảnh: Tiến Tầm

Trước khi lên đường vận chuyển “hàng nóng” về Việt Nam, cô gái miền Tây này cho ma tuý vào các túi trà màu xanh rồi cho vào ba lô.

Khi Như Ý vừa qua biên giới, đến xã Khánh An thì bị lực lượng Công an huyện An Phú trên đường tuần tra phát hiện.

Theo đó, thời điểm trên lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong ba lô của Như ý có số ma tuý nói trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: T.Chí

Nguồn tin: Báo Vietnamnet