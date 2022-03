Nữ CEO của Grab Việt Nam từ nhiệm

Bà Nguyễn Thái Hải Vân sẽ từ nhiệm khỏi vị trí Giám đốc Điều hành của Grab Việt Nam sau hơn 2 năm đảm nhận chức vụ này. Thông tin trên được bà Vân thông báo cho nội bộ công ty vào hôm nay 11/3, theo Tech in Asia.

Dân trí liên hệ với đại diện Grab Việt Nam nhưng phía doanh nghiệp chưa bình luận chính thức về thông tin trên hay danh tính người kế nhiệm bà Vân.

Bà Nguyễn Thái Hải Vân gia nhập Grab vào tháng 11/2019, thay thế ông Jerry Lim. Bà là nữ CEO đầu tiên của Grab tại Việt Nam.

Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam Nguyễn Thái Hải Vân (Ảnh: Grab).

Trước đó, bà Vân làm việc tại tập đoàn hàng tiêu dùng nhanh Unilever, giữ vai trò hoạch định chiến lược thương mại và điều phối hoạt động kinh doanh tiếp thị của nhiều ngành hàng của tập đoàn này ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Trong hơn 2 năm bà Vân giữ vị trí điều hành, Grab đã mở rộng nhiều dịch vụ cũng như số lượng tỉnh, thành hoạt động trong cả nước. Song song đó, ứng dụng gọi xe này cũng gặp nhiều khó khăn trong vận hành khi đại dịch Covid-19 khiến nhiều địa phương trên cả nước giãn cách xã hội thời gian dài.

Không công bố số liệu chi tiết về thị trường Việt Nam, Grab chỉ cho biết có 24,1 triệu người dùng sử dụng ứng dụng thường xuyên hàng tháng trong năm 2021, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2020 do nhu cầu di chuyển sụt giảm vì đại dịch. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch trên nền tảng của Grab (GMV) tăng 29% so với 2020, đạt 16 tỷ USD. Giá trị giao dịch bình quân của mỗi khách hàng năm qua đạt 666 USD, tăng 31%.

Tác giả: Việt Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí