NSND Lê Khanh từng gặp biến cố lúc chào đời, tuổi thơ làm mẹ khóc nhiều

Mới đây, NSND Lê Khanh chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi lúc nhỏ nhân dịp bước sang tuổi 59. Nữ nghệ sĩ được nhiều người khen ngợi khi sở hữu nét xinh đẹp “từ trong trứng nước” với đôi mắt biết cười tròn xoe ai nhìn cũng mê.

Thế nhưng, ít ai biết lúc chào đời, bà từng là đứa trẻ sinh non bị ngạt tím đen tưởng không sống được: “Mẹ Mai bảo không nhớ giờ sinh, chỉ biết trên đường đi đến Nhà hát lớn biểu diễn, bố Tiến ghé qua thăm thì mẹ sinh rồi, 1,7kg, dài 32cm, sinh non, bị ngạt tím đen tưởng đã chết, may bà đỡ làm thế nào mà bé Khanh khóc ré lên, như hờn, như tủi, thế là sống lại, thế là được làm người. Tuổi thơ đau ốm, quặt quẹo, làm mẹ khóc, nản không biết bao lần nên bố Tiến chỉ ước con Khanh sau này biết đọc, biết viết là sung sướng lắm rồi”.

NSND Lê Khanh hạnh phúc chào tuổi mới.

Nhìn lại nhiều năm sinh sống và hoạt động nghệ thuật ở vai trò một diễn viên, NSND Lê Khanh cho biết, Tổ nghề đã chọn mệnh cho mình. Nữ nghệ sĩ đón tuổi mới trên phim trường, miệt mài từ 4h sáng đến gần khuya để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng: “Một sự trùng lặp lạ lùng, hôm nay là ngày quay cuối cùng vai Khanh diễn, một ngày quay toàn cảnh khóc, khóc trọn một ngày. Một ngày tận hưởng mình đang được sống”.

Bên cạnh đại gia đình bố mẹ NSND Trần Tiến - NSND Lê Mai hay tổ ấm nhỏ cùng NSƯT đạo diễn Phạm Việt Thanh, nghệ sĩ Lê Khanh tiết lộ niềm hạnh phúc khi “có thêm bao gia đình nghệ thuật sau mỗi đoàn phim, có bao người con mình không sinh ra nhưng gọi mình là mẹ với tất cả tấm lòng”. Bà dành lời cảm ơn những người thân yêu đã cho mình sự sống, sự nghiệp và nụ cười.

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi tặng lời chúc yêu thương tới nữ nghệ sĩ. BTV Thụy Vân bình luận: “Khởi đầu khó khăn nên bước đường sau luôn nhẹ nhàng! Em chúc chị tuổi mới thật xinh đẹp, ngọt ngào và mọi điều như ý ạ”; “Chúc bồ yêu luôn mạnh khoẻ, an lành và nhiều hạnh phước!”, NSƯT Thành Lộc viết.

Ảnh ngày nhỏ của NSND Lê Khanh.

NSND Lê Khanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà bén duyên với công việc diễn xuất từ năm 7 tuổi, cho đến nay, bà đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng với hàng loạt vai diễn từ kịch nói đến điện ảnh, truyền hình. Lòng yêu nghề và sự cố gắng nỗ lực hết mình đã giúp nghệ sĩ gặt hái được nhiều thành công như ngày hôm nay, là một trong những diễn viên lâu năm được nhiều sự yêu mến.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: nguoiduatin.vn