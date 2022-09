Nóng: Vừa xảy ra vụ cướp ở Ngân hàng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tới hiện trường

Chiều tối 8-9, Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank trên địa bàn TP Biên Hoà. Công an xác định đối tượng cướp đi hơn 500 triệu đồng tại ngân hàng trên và tháo chạy trên Quốc lộ 51, hướng Biên Hoà - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an đang trích xuất camera an ninh, lần theo dấu vết đối tượng đang bỏ trốn.

Giây phút tên cướp dùng vật giống súng đe doạ nhân viên ngân hàng cướp đi hơn 500 triệu đồng vào chiều nay.

Thời điểm này rất đông khách hàng tới giao dịch tại ngân hàng Vietcombank.

Đối tượng dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng.

Camera ghi lại hình đối tượng trên đường bỏ trốn hướng Biên Hòa về Bà Rịa - Vũng Tàu.

