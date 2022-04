[NÓNG] Tổng thống Zelensky đề xuất "giải tán Hội đồng Bảo an" nếu không trừng phạt Nga

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Zelensky đề cập tới những gì ông chứng kiến ở Bucha, ngoại ô Kiev và cho rằng quân đội Nga đã sát hại dân thường ở khu vực này, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, rồi tìm cách hỏa thiêu thi thể. Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả những hành động tra tấn và sát hại mà ông cho là "không khác gì khủng bố".

Ông Zelensky nêu lên sự thiếu hiệu quả của Liên Hợp Quốc trong nỗ lực ngăn cản chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Business Insider đưa tin.

"An ninh mà Hội đồng Bảo an cần đảm bảo ở đâu? Không có ở đó! Mặc dù vẫn tồn tại một Hội đồng Bảo an. Vậy hòa bình ở đâu? Những đảm bảo mà Liên Hợp Quốc cần cam đoan là gì?", ông Zelenksy đặt ra câu hỏi trong bài phát biểu.

Theo ông Zelensky, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 2 lựa chọn sau vụ việc ở Bucha: Đó là trừng phạt Nga hoặc giải thể tổ chức. Nhà lãnh đạo Ukraine hối thúc Hội đồng Bảo an loại Nga ra khỏi tổ chức này để Nga không thể bỏ phiếu chặn các quyết định liên quan tới hoạt động quân sự của chính mình.

"Nếu không có phương án thay thế, thì lựa chọn tiếp theo là cùng nhau giải tán", ông Zelenksy nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông Zelensky muốn Nga phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.

"Tôi xin được nhắc cho các vị nhớ về Điều 1, Chương 1 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Mục đích của tổ chức chúng ta là gì? Đó là duy trì hòa bình", ông Zelensky nói, "Và giờ thì Hiến chương Liên Hợp Quốc đang bị vi phạm, ngay từ Điều 1. Vậy thì những điều khoản khác có nghĩa lý gì?"

Tổng thống Ukraine một lần nữa gọi hành động của Nga ở Ukraine là "tội ác chiến tranh" và bày tỏ mong muốn thực hiện các cuộc điều tra minh bạch, đầy đủ với khả năng tiếp cận tối đa dành cho báo giới, hợp tác tối đa giữa các cơ quan quốc tế và có sự tham gia của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Ukraine cáo buộc Nga gây "thảm sát" ở Bucha, một thị trấn gần Kiev. Moscow đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này và khẳng định những bằng chứng mà Ukraine và truyền thông phương Tây đưa ra là dàn dựng.

Trước bài phát biểu, ông Zelensky đã cảnh báo về khả năng số lượng dân thường thương vong tại Borodyanka và nhiều thành phố khác ở Ukraine có thể còn cao hơn tại Bucha.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, Kiev cần tới "những thành phần nghiêm túc sẵn sàng dốc hết sức" đối với vấn đề bảo đảm an ninh: "Chúng tôi cần một nhóm những nước sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi bất cứ vũ khí nào trong vòng 24 giờ".

Ông Zelensky đã tới thăm Bucha, nơi xuất hiện những hình ảnh gây sốc cho thấy nhiều thi thể dân thường nằm trên đường phố. Trong chuyến thăm, ông Zelensky cho rằng "rất khó để đàm phán" với Nga "khi thấy những gì họ đã làm ở đây".

Cáo buộc của Kiev đã gây ra làn sóng bất bình ở phương Tây và nhiều khả năng sẽ dẫn tới gói cấm vận thứ 5 với những điều khoản mạnh mẽ, lần đầu tiên nhắm đến mảng năng lượng của Nga.

Tác giả: Thi Anh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị