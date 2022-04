NÓNG: Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an xô xát với dân ở Bình Dương

Ngày 13-4, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về trường hợp một cán bộ công an có liên quan đến vụ xô xát với người dân tại phường An Thạnh, TP Thuận An.

Đại úy Trần Xuân Phương (thứ 4 trái qua) được cho là đánh 1 người phụ nữ vì liên quan chỗ đậu xe

Theo Công an tỉnh Bình Dương, người đàn ông xảy ra xô xát với người dân là đại úy Trần Xuân Phương, Phó Đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện tại, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày đối với đại úy Trần Xuân Phương, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao động đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ. Trong đó, một người đàn ông được cho là đang công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06).

Theo nội dung đăng trên trang Facebook cá nhân của bà bà N.T., sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 11-4 trên đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, TP Thuận An

Bà T. cho biết khi bà đi xe về nhà mẹ ruột thì thấy trong con hẻm có hai xe hơi đậu chiếm lối đi, nhưng khi được nhắc nhở thì nhóm người chủ xe xảy ra xô xát với vợ chồng bà.

Theo bà T., một người đàn ông trong nhóm chủ xe nói "mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao công an nè".

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

