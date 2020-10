Nóng: Nghi án con trai dùng dao giết mẹ rồi tự sát

Sáng 7/10, Thượng tá Phạm Vũ Cường – Trưởng Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án.

Người dân bàng hoàng trước án mạng xảy ra.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 6/10, người dân xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ nghe tiếng hét thất thanh nên lập tức chạy sang. Tại đây, mọi người hoảng hốt phát hiện bà Bùi Thị L. nằm bất tỉnh trên nền nhà, chảy nhiều máu. Bên cạnh là người con trai Nguyễn Xuân Tú (SN 1979) đang cầm dao cũng gục trên đất.

Sự việc quá kinh hoàng, mọi người lập tức báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà L. đã tử vong, còn Tú được đưa đến bệnh viện. Nhận được thông tin, Công an huyện Tân Kỳ lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Theo người dân địa phương, vào tối cùng ngày, Nguyễn Xuân Tú đi uống rượu về dẫn đến mâu thuẫn với mẹ. Có hơi men, Tú đã rút dao đâm mẹ tử vong. Do quá hoảng sợ, Tú đã dùng hung khí này tự đâm vào bụng để tự tử nhưng không thành.

Được biết, Tú đã có vợ và 3 người con, hiện đang sống cùng bố mẹ. Hiện, vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn