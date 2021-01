Nóng: Công an Nghệ An bắt hơn 30 người tham gia đánh bạc ở TP Vinh

Ngày 8/1, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một vụ đánh bạc lớn, bắt giữ hơn 30 đối tượng.

Một lãnh đạo Công an TP Vinh cũng xác nhận, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để triệt phá vụ đánh bạc. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ảnh minh hoạ

Nguồn tin riêng cho hay, tối ngày 6/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã bất ngờ ập vào một địa điểm tại P. Đông Vĩnh, TP Vinh khi nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, chiều qua (7/1), lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có cuộc họp nhanh tại Công an TP Vinh để chỉ đạo việc điều tra, làm rõ vụ việc.

