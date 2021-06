Nóng: Cảnh sát đột kích phá chuyên án hơn 500kg ma túy giấu trong dạ dày lợn, mô tơ điện

Hơn trăm kg ma túy giấu trong mô tơ điện

Qua công tác hợp tác quốc tế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin về tổ chức tội phạm do một số đối tượng chủ mưu cầm đầu người Việt sống tại Campuchia cấu kết với các đối tượng tại Việt Nam vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh đi nước ngoài tiêu thụ qua đường bộ, đường hàng không.

Tập trung xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận định đây là tổ chức tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do một số đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) hiện sống tại TP. Hồ Chí Minh điều hành nhận và tiêu thụ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung lực lượng, phương tiện áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh nhằm làm rõ tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Hồi 20h ngày 19/5/2021, tại Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Ban chuyên án theo dõi xác định xe ô tô biển kiểm soát 59G-12697 nghi vấn chở ma túy (là phương tiện bị theo dõi trong chuyên án) đã kiểm tra phát hiện và thu giữ 3 thùng mỳ tôm, trong mỗi thùng chứa 10 kg ma túy Ketamin.

Khai thác nhanh, lái xe cho biết chở thuê số hàng trên giao tại địa chỉ 199, đường số 7, quận Bình Tân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định người nhận lô hàng ma túy nói trên đang ngồi cùng một đối tượng khác tại quán ăn, lập tức các trinh sát C04 đã yêu cầu hai đối tượng về trụ sở Cơ quan điều tra để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), được đối Huang Yen Sheng, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) thuê vận chuyển ma túy. Từ tài liệu trinh sát, xác định các đối tượng đang cất giấu một lượng lớn chất ma túy trong các mô tơ điện, đang gửi ở công ty vận chuyển để đưa ra Hà Nội.

Ngay trong đêm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng của Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Thế Trường tại ấp 3, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, thu giữ 05 máy mô tơ điện, mỗi mô tơ nặng 01 tấn.

Tiến hành mở 05 máy mô tơ điện phát hiện bên trong mỗi máy cất giấu 30 kg ketamin đựng trong túi ni lon màu đen, tổng cộng thu giữ 150 kg ketamin ở trong 5 máy mô tơ điện. Các máy mô tơ này đang được làm thủ tục để vận chuyển ra kho hàng tại Hà Nội.

Đối tượng người Đài Loan đội mũ lười trai trắng.

Số mô tơ điện có cất giấu ma túy bên trong

Khám xét kho hàng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ 900 dạ dày lợn được ép chân không, bên trong mỗi dạ dày lợn chứa khoảng 100g ketamin, tổng ma túy ketamin thu giữ được tại kho hàng là 90 kg.

Tại khu Vinhome Riverside Long Biên, Hà Nội, C04 đã khám xét căn nhà do Huang Yen Sheng thuê, thu giữ 05 bộ định vị do các đối tượng dùng để gắn vào ô tô vận chuyển ma túy để theo dõi tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Hàng trăm kg ma túy giấu trong dạ dày lợn

Cùng thời điểm trên, Ban chuyên án tiến hành khám xét kho xưởng rộng 300 mét vuông tại thôn Xuyên Lâm, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội do Huang Yen Sheng thuê để làm kho đông lạnh, cất giấu ma túy lẫn với thịt lợn, nội tạng để xuất khẩu sang Trung Quốc tiêu thụ.

Tại các kho hàng, ma túy được chia nhỏ, nhét vào dạ dày lợn, cấp đông rồi trà trộn, giấu cùng với thịt lợn không có ma túy, sau đó gắn thiết bị định vị vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ. Các đối tượng khai nhận với thủ đoạn nêu trên từ tháng 01/2021 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép 5 chuyến hàng, trong đó 3 chuyến hàng có chứa ma túy, mỗi chuyến các đối tượng vận chuyển trót lọt 90 kg ketamin (tổng số 270 kg).

Phát hiện 90 kg ma túy được cất giấu trong dạ dày lợn (Clip: Vũ Mạnh Anh)

Ma túy giấu trong dạ dày lợn.

Số ma túy được cất giấu tinh vi trong dạ dày lợn

Số tang vật cơ quan công an phát hiện, thu giữ

Kho hàng lạnh chứa số dạ dày lợn

Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 270 kg ketamin, làm rõ tổng số chúng đã vận chuyển và bị thu giữ là 540 kg ma túy tổng hợp.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng làm rõ những đối tượng liên quan, bắt giữ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đối với những đối tượng chủ mưu cầm đầu hiện ở tại Campuchia và Trung Quốc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ phối hợp với Cảnh sát Trung Quốc, Campuchia xác minh, lập chuyên án đấu tranh chung bóc gỡ toàn bộ tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm này.

Đối với các đối tượng hiện ở các các nước châu Âu (Hà Lan, Đức…) thông qua kênh hợp tác quốc tế INTERPOL sẽ trao đổi thông tin, phối hợp, xác minh làm rõ để ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp thẩm lậu qua đường hàng không.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị