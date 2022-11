Nợ nần cờ bạc, chồng rủ vợ dùng ôtô đi trộm cắp

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Danh tính các đối tượng gồm Ngô Văn Lưu (SN 1988), vợ là Phạm Thị Nguyệt (SN 1988) trú ở xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Trần Quyết Tâm (SN 1982, trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản bị bắt giữ

Trước đó, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp hộp đen, bảng điều khiển màn hình và một số thiết bị của máy xúc. Liên tiếp trong các ngày từ 15-18/9/2022, tại các công trường đang xây dựng tại các phường Hải Thượng, Mai Lâm và xã Hải Yến thuộc địa bàn KKT Nghi Sơn liên tiếp xảy ra 5 vụ kẻ gian cậy phá cửa kính buồng lái máy xúc, trộm cắp hộp đen và bảng điều khiển màn hình trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trước tình hình trên, Công an thị xã Nghi Sơn đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng Ngô Văn Lưu và vợ là Phạm Thị Nguyệt.

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ Trần Quyết Tâm là đối tượng chuyên tiêu thụ các hộp đen và bảng điều khiển màn máy xúc do vợ chồng Nguyệt - Lưu trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên khai do có thời gian dài làm nghề lái máy xúc, nên Ngô Văn Lưu biết cách tháo các hộp đen và bảng điều khiển màn máy xúc, máy ủi để sửa chữa. Thời gian gần đây, do cờ bạc và nợ nần khá nhiều nên Ngô Văn Lưu đã rủ vợ là Phạm Thị Nguyệt đi xe ô tô từ Hải Dương vào Thanh Hóa để tìm cách trộm cắp.

Hai vợ chồng này giả làm khách du lịch, ban ngày đi thám thính các địa bàn có các công trường đang xây dựng, có máy xúc, máy ủi, sau đó đến 1- 2 giờ sáng lợi dụng sự sơ hở trong việc trông coi tài sản để trộm cắp. Sau khi lấy được tài sản, 2 đối tượng mang về Hải Phòng bán cho Trần Quyết Tâm được gần 50 triệu. Ngoài 5 vụ trộm cắp nói trên, vợ chồng Lưu, Nguyệt còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm hộp đen máy xúc trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: anninhthudo.vn