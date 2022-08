Nổ khí gas trong nhà thờ họ, 3 người bị bỏng nặng

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết ngày 28-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp cùng các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khí gas tại nhà thờ họ Bùi (thôn Phương Chử Tây, xã Trường Thành) khiến 3 người bị thương, phải nhập viện.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 27-8, tại nhà thờ họ Bùi bất ngờ xảy ra nổ khí gas trong gian bếp. Hậu quả làm 3 người đang ở trong nhà thờ là anh vợ chồng anh B.Q.T. (35 tuổi) và chị T.T.A.N. (31 tuổi) cùng bà V.T.V. (68 tuổi) bị bỏng nặng.

Ngay sau khi vụ nổ khí gas xảy ra, gia đình và hàng xóm đã đưa các nạn đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ khí gas, trong khi dọn dẹp tại gian bếp của nhà thời họ Bùi, bà V.T.V. phát hiện thấy có mùi khí gas phát ra từ bình gas (loại 13,7 kg) hoặc bếp gas nên đã bật điện để xem xét và đã dẫn đến phát nổ.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động