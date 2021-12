Những vụ bạo lực học đường gây "rúng động" năm 2021

Hãy cùng Dân trí nhìn lại những vụ bạo lực học đường gây rúng động dư luận trong năm 2021.

Nam sinh lớp 11 bị đánh vỡ sọ não

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/1/2021 tại Trường THPT Lang Chánh, Thanh Hóa, khi em Phan Thanh L. vừa tan học ra tới cổng trường thì bất ngờ bị Nguyễn Bá Thuận cầm một cây gậy sắt vụt thẳng vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Em L. bị đụng dập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10mm, có phù não nhẹ xung quanh); vỡ lún xương đỉnh trái; đụng dập tụ máu não phần mềm vùng đỉnh trái (Ảnh: Dân trí).

Tại thời điểm nhập viện, qua chụp chiếu, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định L. bị vỡ sọ não, tổn thương cơ thể tới 49%.

Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Thuận để điều tra về hành vi "Giết người".

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học

Nam sinh ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn khi bị đánh hội đồng (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 3/3, một đoạn clip 27s ghi lại cảnh nam sinh T. (lớp 10A1, Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) bị 3 học sinh khác đấm đá trong nhà vệ sinh.

Trước đó, T. có mâu thuẫn nhỏ với một nam sinh lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Ea Kar) từ trước Tết Nguyên đán, xuất phát từ việc dán tem xe đạp.

Sau đó, nam sinh lớp 9 này đã nhờ một số học sinh khác học lớp 10 của trường THPT Ngô Gia Tự vây đánh nam sinh lớp 10A1.

Hình ảnh trong clip cho thấy, tại thời điểm xảy vụ việc, có nhiều học sinh xung quanh chứng kiến nhưng không ai tới can ngăn. Một số em thậm chí còn hút thuốc, cười hả hê khi thấy bạn bị đánh.

Bà Phạm Thị Dinh, Hiệu trường THPT Ngô Gia Tự (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) đã mời Công an thị trấn Ea Kar phối hợp, xử lý.

Hai nữ sinh đánh nhau kinh hoàng trong lớp

Ngày 12/3, trên mạng xã hội xuất hiện một video dài hơn 5 phút ghi lại cảnh hai nữ sinh túm tóc, đánh nhau ngay trong lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

Hai nữ sinh được xác định là học lớp 10 của Trường THPT Phan Đăng Lưu (Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Nguyên nhân là do cả hai đều có mâu thuẫn từ khi học bậc Trung học cơ sở.

Nhiều bạn nam chứng kiến nhưng không một ai tới can ngăn còn đứng cổ vũ.

Ông Lê Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu (Quận Bình Thạnh, TPHCM), cho biết hội đồng kỷ luật của nhà trường đã ra các quyết định kỷ luật học sinh liên quan đến vụ hai nữ sinh đánh nhau trong lớp.

Trong đó, áp dụng theo Thông tư 08 của Bộ GD-ĐT, nữ sinh trực tiếp đánh bạn và một nữ sinh phụ đánh bạn trong lớp bị đình chỉ học một tuần, xếp loại hạnh kiểm yếu trong học kỳ 2.

Ngoài 2 nữ sinh này, có 13 học sinh khác cũng bị kỷ luật. Trong đó, 5 học sinh người trực tiếp quay video, cổ động bạn đánh nhau nhận hình thức phạt cảnh cáo trước toàn trường, còn 8 học sinh khác liên quan đến vụ việc cũng bị khiển trách trước hội đồng kỷ luật của trường.

Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng vì "xưng hô thất lễ"

Khu vực xảy ra vụ việc là đường 11, đoạn gần khu công nghiệp Sonadezi, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 9/4, mạng xã hội Facebook đã lan truyền đoạn clip 3 phút ghi lại sự việc nữ sinh Ng.Th.Tr. (học lớp 8, trường THCS Quang Trung, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị 2 nữ sinh khác đánh đập dã man.

Nguyên nhân được xác định là do nữ sinh Tr. "xưng hô thất lễ" với "đàn chị".

Ông Lê Thanh Kính, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức cho biết: "Nhóm người đánh em T. đã thôi học từ lâu, nên Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức không thể có biện pháp kỷ luật, hiện tại sức khỏe em Tr. đã ổn định và đi học bình thường".

7 thiếu niên từ Hà Nội đi xe máy lên Hòa Bình để đánh hội đồng một nam sinh

Theo thông tin ban đầu, nam sinh bị đánh có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với nhóm thiếu niên ở Hà Nội và thách thức, để lại địa chỉ của mình.

Sáng 26/5, nhóm 7 thiếu niên đã điều khiển xe máy từ Hà Nội lên phường Phương Lâm, tỉnh Hòa Bình tìm nam sinh nói trên để "rửa hận".

Khi thấy nam sinh, 7 thiếu niên đã lao vào đấm đá, đánh hội đồng nạn nhân. Khi nạn nhân ngã xuống đường, nhóm thiếu niên tiếp tục dùng mũ bảo hiểm và chân đập, đá vào mặt, đầu nam sinh.

7 thanh niên từ Hà Nội về Hòa Bình đánh dã man một nam sinh rồi bỏ mặc nạn nhân (Ảnh trích xuất camera).

Giải quyết xong, nhóm thiếu niên lên xe máy bỏ đi, để mặc nạn nhân bị thương nằm ở đường. Ít phút sau, người dân phát hiện đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo đại diện Công an tỉnh Hòa Bình, Công an thành phố Hòa Bình đã triệu tập nhóm thiếu niên lên làm việc, làm rõ nguyên nhân. Do nhóm này còn quá trẻ, Công an thành phố Hòa Bình không tiến hành tạm giữ, mà cho gia đình bảo lãnh về sau khi làm việc xong.

Nữ sinh Yên Bái bị đánh hội đồng sau lễ khai giảng

Ngày 12/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 7 phút quay lại việc một nữ sinh mặc áo trắng, bị một nhóm bạn nữ đánh hội đồng.

Tối 13/9, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ - Trưởng Công an thành phố Yên Bái (Yên Bái) cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng 5/9, sau buổi lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Hình ảnh trong clip cho thấy, vụ việc có sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai can ngăn mà còn reo hò cổ vũ. Tiếp đó, nhiều nữ sinh khác còn xông vào đánh, dùng chân đá vào mặt khiến nữ sinh bị chảy máu tại vùng mặt.

Thậm chí, nữ sinh này còn chịu nhiều đòn đánh vào 2 bên đầu, bị nhóm đối tượng túm tóc và đạp vào người khiến dư luận bức xúc. Nữ sinh này đã phải nhập viện điều trị.

Nữ sinh bị đánh hội đồng, quay clip gửi cho người thân để "dằn mặt"

Ngày 28/9, em T. (lớp 9) bị 3 nữ sinh lớp 9 khác cùng là học sinh của trường THCS Hồ Tùng Mậu và một nữ sinh lớp 10 của trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Buôn Đôn) vây đánh. Trong đó, 3 em được xác định đã đánh em T. và 1 em đứng quay clip.

Sau đó, 1 em trong nhóm đánh nhau này đã gửi đoạn clip trên cho chị gái của nạn nhân như để hù dọa, "dằn mặt". Đến trưa 29/9, gia đình của em T. phát hiện được clip em T. bị đánh, vì quá bức xúc nên đăng lên mạng xã hội và đã gỡ sau đó.

Nguyên nhân đánh nhau bước đầu được xác định do các nữ sinh có lời qua tiếng lại, nói xấu nhau trên mạng xã hội Facebook.

Thông qua clip, nhà trường mới nắm được việc học sinh bị đánh nên đã mời các em cùng phụ huynh lên trường để làm việc.

Hiệu trưởng trường THCS Hồ Tùng Mậu (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) - ông Nguyễn Sỹ Hiệp cho hay: "Trường đã yêu cầu các em này viết cam kết, các em mới vi phạm lần đầu, nhà trường trong quá trình xử lý sẽ tiếp tục theo dõi. Trong thời gian tới, nếu các em chuyển biến tích cực sẽ cân nhắc xử lý. Nếu các em tiếp tục vi phạm, trường sẽ căn cứ Thông tư 32 của Bộ GD&ĐT để xử lý nghiêm theo quy định".

Bị đánh hội đồng, nam sinh mang dao trong cặp đâm bạn tử vong

Sáng 1/10, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 8 năm tù đối với N.Q.K. (15 tuổi, học sinh của trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) và bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/4, bị cáo N.Q.K. mang theo một con dao vào trong cặp sách đến trường THCS Hồng Hà. K. khai rằng do trước đó đã bị L.V.H.D. (14 tuổi, là học sinh của trường THCS Hồng Hà) và hai nam sinh khác đánh nên cầm con dao để phòng thân.

Khi đến trường gặp D., K. cầm con dao tiến đến hỏi "Hôm qua mày đánh ai?" rồi dùng dao đâm nạn nhân. Bị đâm trúng mạn sườn bên phải, D. đổ gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng D. đã tử vong.

Tại tòa, K. khai nhận do hôm trước khi xảy ra vụ án mạng, bị cáo đã bị D. và nhiều người khác đánh nên nảy sinh tâm lý lo sợ. Từ đó dẫn đến việc bị cáo giấu con dao vào trong cặp mang tới trường. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo khai đã rất hối hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Nam sinh lớp 12 bị đánh dã man trước cổng trường

Nguyên nhân là hai bên có mâu thuẫn trước đó. Sự việc được xác minh xảy ra tại Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vào khoảng 11h15 ngày 30/10/2021.

Theo hình ảnh video ghi lại, sau khi tan tường, một nam sinh vừa ra đến cổng thì bị Phan Quốc Khánh (SN 2002) và Phan Hoài Giang Hoàng (17 tuổi, SN 2004) lao đến dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, sau đó dùng chân đá cho đến khi nam sinh này bị ngã xuống đường.

Nam sinh không thể chống cự, chỉ nằm ôm đầu dưới đất nhưng vẫn liên tục bị đạp, đá, thậm chí dùng đá ném thẳng vào người (Ảnh cắt từ clip).

Khi sự việc xảy ra, cổng trường có rất đông học sinh chứng kiến nhưng chỉ có một vài em vào can ngăn nhưng nạn nhân vẫn bị tấn công dữ dội, rất đau đớn.

Đại tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Quốc Khánh và Phan Hoài Giang Hoàng (17 tuổi, SN 2004), trú tại xã Quảng Lưu về hành vi "gây rối trật tự công cộng" và đánh người gây thương tích.

Nữ sinh mồ côi phải nhập viện sau khi bị đánh hội đồng tại phòng trọ

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 1/11/2021. Sau giờ tan học buổi sáng, D.T.M.T (SN 2003, học sinh lớp 10A8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Hà Tĩnh) bị nhóm khoảng 4 người đưa từ cổng trường đến dãy nhà trọ tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

Tại đây, cả nhóm người này lao vào đánh tới tấp vào người T. Đồng thời, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, dùng chân dẫm đạp lên mặt. T. mồ côi bố mẹ từ sớm được chị gái đã lấy chồng mang về nuôi.

T. bị nhóm bạn đánh ngã, đạp vào đầu sau đó bị giật tóc, tát tới tấp. (Ảnh: Cắt từ clip)

Xác nhận sự việc, ông Cao Thành Lê, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức cho biết, nguyên nhân sơ bộ ban đầu nhà trường nắm được là do xích mích, mâu thuẫn trên mạng xã hội. Trong nhóm người tham gia đánh em T. có một nữ sinh cũng học tại trường.

Nữ sinh bị đánh ghen

Sự việc xảy ra vào ngày 26/11/2021, nữ sinh L.T.M.T bị đánh hội đồng khi cùng nhóm bạn học đang gửi xe bên cạnh Trường THPT Lộc Thành để chuẩn bị tiêm vaccine phòng Covid-19. Lúc này, T bị một nhóm gồm 5 cô gái chặn lại.

Nhóm này đã lao vào, dùng tay, chân, nón bảo hiểm đấm, đá, đập liên tục vào đầu T., mặc những lời van xin. Thậm chí, một cô gái trong nhóm còn dùng chân đạp thẳng vào đầu khi T đã nằm gục mặt dưới đất.

Nguyên nhân là do ghen tuông nên nhóm này đã đánh hội đồng em Tr. với mục đích dằn mặt.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ngay bên cạnh cổng trường học chỉ vì ghen tuông.

Sau khi bị đánh hội đồng, em Tr. phải nhập viện cấp cứu do đa chấn thương.

5 đối tượng này sau đó đã bị tạm giữ hình sự, bao gồm: Nguyễn Thị Mỹ Nương (18 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm); Hà Bảo Quyên (18 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm); Đoàn Thanh Nga (17 tuổi) và Tạ Minh Thư (17 tuổi) cùng ngụ tại Bảo Lộc.

Cần triệt "đất sống" của bạo lực học đường

Tất cả chúng ta không thể bỏ mặc mà đứng bên lề của vấn đề bạo lực học đường. Cần sự đồng lòng, chung sức và hành động thật quyết liệt để bạo lực học đường không còn đất sống.

Ngành giáo dục rất cần một cuộc cách mạng thực sự, giảm thiểu những bài giảng đầy lý thuyết thiếu thực tế; thay vào đó, cần chú trọng bồi dưỡng thêm đạo đức; lối sống tích cực, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học thân thiện, trang bị cho học sinh ý thức bảo vệ mình và những người xung quanh, mạnh dạn nói không với bạo lực học đường.

Tác giả: Văn Hiền (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Dân trí