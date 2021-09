Những thông tin bất ngờ từ vụ 'tố' Chủ tịch phường đánh bạc lúc giãn cách xã hội

Ngày 7-9, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên (Hà Nội), cho biết cơ quan này vẫn đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ lãnh đạo phường ở quận Long Biên bị "tố" tụ tập đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người bị tố liên quan đến vụ việc nêu trên là ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch UBND phường Long Biên (quận Long Biên). Phóng viên đã liên hệ với ông Hùng để tìm hiểu rõ thông tin sự việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Hùng khẳng định mình không vi phạm, không đánh bạc vào ngày 7-8 như bài viết trên mạng "tố". Sau khi có phản ánh, ông đã nhiều lần làm việc với cơ quan chức năng quận Long Biên.

Theo ông Hùng, trong cả ngày 7-8, ông cùng các cơ quan đoàn thể của phường đã tổ chức phát 2.000 suất quà từ thiện cho những người có công với cách mạng, người ở trọ, lao động tự do,… trên địa bàn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Camera an ninh tại phường ghi lại hình ảnh này, thể hiện cả ngày ông ở phường trao quà.

"Tôi làm hoạt động từ thiện đến hơn 17 giờ chiều mới về. Tôi khẳng định bản thân không tham gia đánh bạc như tố cáo trên mạng xã hội. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, tôi cũng đã cung cấp hết hình ảnh chứng minh này"- ông Hùng khẳng định.

Ông Hùng áo đen, đeo khẩu trang trắng đứng tại trụ sở UBND phường - Ảnh: Cắt từ clip

Theo ông Hùng, sự việc này ảnh hưởng lớn đến tới danh dự, uy tín của bản thân và gia đình ông. "Tôi sinh sống là công dân tại phường và cũng công tác ở đây lâu năm, sống như thế nào thì nhân dân và đảng viên trên địa bàn đều biết"- ông Hùng nói.

Liên quan đến sự việc nêu trên, Trung tá Lê Quang Thịnh, Trưởng Công an phường Long Biên, cho biết sau khi nắm được thông tin nêu trên, đơn vị này đã báo cáo Công an quận và cử lực lượng xuống địa chỉ theo phản ánh để xác minh. Qua xác minh, Công an xác định không có sự việc đánh bạc, tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội. "Trong ngày 7-8, anh Hùng trao quà cả ngày ở sân UBND phường. Tôi cùng nhiều ban ngành hỗ trợ phát quà"- ông Thịnh khẳng định.

Theo Trưởng Công an phường Long Biên, sau khi xác minh sự việc Công an phường đã báo cáo Công an quận để có chỉ đạo tiếp theo, giao các đội nghiệp vụ của quận tiếp tục làm rõ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một tài khoản Facebook đăng ảnh và bài viết lên nhóm "Quận Long Biên" tố một vị lãnh đạo phường tại quận Long Biên vi phạm các quy định phòng chống dịch, tụ tập đánh bài cùng một số cán bộ địa chính. Bức ảnh với nội dung một người đàn ông đeo khẩu trang hở mũi, cầm nhiều quân bài trên tay và một xấp tờ giống tiền mệnh giá 500.000 đồng trên bàn.

"Trong thời gian thực hiện chỉ thị của thành phố giãn cách xã hội, chính quyền đang tập trung để ứng phó với dịch bệnh… Tuy nhiên, theo phản ánh, lúc 17 giờ ngày 7-8, ông chủ tịch phường và cán bộ địa chính lại ung dung tụ tập đánh bài tại số nhà… gây bức xúc trong nhân dân, vi phạm nghiêm trọng chỉ thị của thành phố. Đề nghị các cấp chính quyền kiểm tra, xác minh làm rõ"- người đăng tải chia sẻ.

Bài viết nêu trên đã bị gỡ khỏi nhóm "Quận Long Biên" nhưng nhiều người đã chụp được màn hình, chia sẻ lại trên nhiều trang khác.

