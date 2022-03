Những phụ kiện ôtô dành tặng phụ nữ dịp 8/3

Cảm biến áp suất lốp cũng là một trong những món đồ nên được cân nhắc. Hầu hết nữ giới khó có thể nhận biết tình trạng lốp quá cứng hay non hơi, việc lắp thêm cảm biến áp suất lốp giúp "phái đẹp" dễ dàng kiểm soát chiếc xe hơn. Trong những trường hợp lốp bị mềm do cán phải dị vật, phát hiện kịp thời sẽ hạn chế được nguy hiểm cho người lái cũng như tránh phải việc thay lốp mới do hông lốp bị gãy.