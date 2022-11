Những phát ngôn làm "nóng" nghị trường tại phiên chất vấn Bộ trưởng Xây dựng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh thì có vai trò cực kỳ quan trọng. Việc điều hành tín dụng của NHNN phải lấy mục tiêu điều hành góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn. Sự an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng rất quan trọng, xét tính 2 mặt của tín dụng với bất động sản, trong quá trình kiểm soát, NHNN sẽ không kiểm soát bằng các biện pháp trực tiếp mà kiểm soát gián tiếp.