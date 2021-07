Những mẫu xe máy phù hợp với học sinh cấp 3

Honda Zoomer 50cc

Xe máy Honda Zoomer 50cc là mẫu xe không cần sử dụng bằng lái xe, phù hợp với đối tượng học sinh.

Chiếc xe 50 phân khối của Honda này được trang bị động cơ 4 thì, 50 phân khối, làm mát bằng két nước. Dung tích xi-lanh 50cc và công nghệ động cơ tiên tiến, Zoomer chỉ tiêu thụ dưới 2 lít xăng cho 100 km.

Hiện, Honda Zoomer 50cc đang được bán với giá khoảng 35 triệu đồng.

Honda Today 50cc

Ngoài Zoomer 50cc, Honda còn có mẫu xe Today 50cc – xe máy phù hợp cho học sinh hiện nay.

Các dòng xe máy dung tích nhỏ dưới 50cc là sự lựa chọn tối ưu cho học sinh cấp 3. Đồ họa: M.H

Xe Today 50cc trang bị động cơ 4 thì, dung tích xi-lanh 50cc, phun không khí thứ cấp kết hợp buồng đốt dung tích nhỏ, vừa đảm bảo độ khỏe của máy, vừa tiết kiệm xăng.

Hiện Honda Today đang được bán trên thị trường với giá gần 21 triệu đồng. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc xe máy giá rẻ cho học sinh thì Today 50cc là một sự lựa chọn không tồi.

Honda Little Cub

Mẫu xe dành cho học sinh không cần sử dụng bằng lái xe Honda Little Cub cũng được nhiều người ưa chuộng. Honda Little Cubđược trang bị máy 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 49cc. Honda Little Cub 50 sử dụng hộp số tròn 4 cấp, bình xăng có dung tích 3,4 lít. Có thể giúp xe có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 50 km/h. Hiện mẫu xe này đang được niêm yết với giá khoảng 14 triệu đồng.

Benelli Seta 50

Một mẫu xe khác cũng rất phù hợp với học sinh cấp 3 là Benelli Seta 50cc. Xe máy Benelli Seta 50cc có kích thước 1.895 x 720 x 1.140 mm, trọng lượng thân xe là 125 kg, động cơ 4 kì, làm mát bằng gió, phanh đĩa trước, phanh sau tang trống mang lại cho người đi sự an toàn nhất khi điều khiển chiếc xe này.

Mức giá xe Benelli Seta 50cc cũng không quá đắt, nó cũng là một trong những chiếc xe tay ga giá rẻ tốt cho học sinh ở thời điểm này. Hiện, Benelli Seta 50 được bán với giá 24 triệu đồng.

Những mẫu xe 50cc dành cho học sinh có mức giá dao động từ 20-35 triệu đồng. Đồ họa: M.H

SYM Angela 50

SYM Angela 50 được trang bị động cơ 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 49cc, sản sinh công suất tối đa 2,78 mã lực tại vòng tua 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 2,94 Nm tại 6.500 vòng/phút.

SYM Angela 50 cũng là một trong những mẫu xe dành cho học sinh được yêu thích hiện nay. Với giá gần 17 triệu đồng, bạn có thể sở hữu chiếc xe máy dung tích 50cc, mà không cần sử dụng bằng lái xe khi tham gia giao thông.

Tác giả: TUẤN ANH

Nguồn tin: Báo Lao Động