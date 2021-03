Những linh vật chiêu tài, đón lộc nên đặt ở phòng khách trong nhàv

Phòng khách là nơi dừng khí và tiếp nhận các dòng khí xấu hoặc tốt đi vào nhà, nên theo quan niệm phong thủy, đặt những vật phẩm phong thủy sau sẽ có tác dụng tốt cho tài lộc, may mắn, thịnh vượng.

Tượng Phật Di Lặc: Hình ảnh ông Phật bụng to, có miệng cười rất tươi, bày trong nhà là biểu tượng vui vẻ, an lạc, may mắn, mang lại nhiều điều tốt lành, hạnh phúc cho gia chủ.

Trâu phong thủy: Trâu vốn hiền lành, có sức khỏe bền bỉ, nhẫn nại và được coi là biểu tượng của sự an lành, no đủ, mang lại tài lộc, thịnh vượng, bền vững (theo sơ đồ Bát quái thì trâu là quẻ Khôn - chủ về đất đai - Thổ). Phòng khách đặt trâu bằng bột đá mạ vàng non (Kim khí) sẽ rất tốt cho tài lộc, kinh doanh, buôn bán bất động sản, đầu tư dài hạn... đều có lợi. Trâu còn là linh vật phong thủy dùng để chế hóa, trấn yểm các hung tinh Nhị Hắc, Ngũ Hoàng, biến hung thành cát.

Trâu phong thủy. Ảnh minh họa.

Tỳ Hưu: Linh vật có tác dụng chiêu tài tác lộc, may mắn về tài lộc, sức khỏe, công danh sự nghiệp, trấn trạch trừ tà khí, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà.

Các nhà phong thủy hay dùng Tỳ Hưu để hóa giải "Ngũ Hoàng Đại Sát" – một sát tinh trong phong thủy thường gây điều bất lợi cho các thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. Tỳ hưu hóa giải cả hướng nhà, hướng công ty, hướng văn phòng, hướng cửa hàng, bị phạm Tam sát, phạm Thái Tuế, thì người nhà mắc nhiều bệnh, gặp hạn xấu và hướng nhà, hướng công ty, hướng văn phòng, hướng cửa hàng,

Tỳ hưu hóa giải cả sát khí của sao Nhị Hắc chiếu (chủ bệnh tật đau đớn, da thịt đau nhức xương cốt nhức mỏi, huyết quang…).

Thiềm Thừ: Thiềm Thừ còn gọi là cóc thần 3 chân mang lại tài lộc và giữ gìn tài lộc cho gia chủ. Dùng cóc Thiềm Thừ thì không tùy ý di chuyển liên tục, không đặt nơi xú uế mà lại có hại.

Cóc Thiềm thừ. Ảnh minh họa

Long quy: Là linh vật tốt lành mọi nhà đều bày được. Long quy mang ý nghĩa trường thọ, chiêu tài hóa sát, trấn trạch…. Trưng Long Quy ở chỗ cao ráo, sạch sẽ. Để Long Quy chiêu tài thì cần đặt ở hướng ra cửa chính ngôi nhà.

Tượng ngựa phong thủy: Trong phong thủy ngựa là con vật trung thành, là biểu tượng của sự kiên nhẫn, bền bỉ, lâu dài, mang lại sự may mắn, tài lộc, nhanh nhạy, tăng tiến tiền tài, kinh doanh phát đạt, gia tăng tiền tài, thăng quan tiến chức... Vì vậy người buôn bán kinh doanh hay dùng ngựa để trang trí phòng khách, nơi làm việc để đạt nhiều lợi lộc, những công việc dự định sẽ nhanh chóng thành công, hiệu quả hơn dự kiến .

Ngựa còn hay dùng khi đi xa để có chuyến đi thành công tốt đẹp. Trong đầu tư kinh doanh thì những chú ngựa đang trong tư thế chạy luôn là biểu tượng được ưa chuộng vì mang lại lợi lộc lớn cho chủ nhân. Trưng ngựa ở trên bàn làm việc, cung tài vị trong nhà, quay mặt nên hướng ra cổng lớn hoặc cửa sổ mới đại cát.

Đàn lợn phong thủy. Ảnh minh họa.

Lợn phong thủy: Các cụ xưa coi lợn là linh vật thu hút sự may mắn và thịnh vượng. Nếu là cả đàn lợn mẹ con thì là biểu tượng giàu có, tài chính ổn định, cuộc sống tốt đẹp, no đủ, sung túc, niềm vui vật chất, sự an toàn trong nhà. Phong thủy hiện đại cũng coi lợn mang lại may mắn, giàu có, thịnh vượng và khả năng sinh sôi nảy nở, thành công.

Cá Phong Thủy: Theo phong-thủy, cá chép, cá rồng và cá vàng (mắt lồi) đại diện cho sự giàu sang, phú quý, sung túc, may mắn dùng đặt trong văn phòng, nhà ở.

Voi phong thủy: Voi gắn liền với khả năng sinh sản nên nhà nào muốn sinh con thì đặt đôi voi nơi dễ thấy ở hai bên cửa phòng ngủ (hoặc đặt 1 tượng voi trong phòng khách).

Nếu đang gặp khó khăn về tài chính thì đặt 1 chú voi ở cung Quan Lộc (hướng Bắc – khu vực sự nghiệp).

Nếu muốn tăng cường, hoặc duy trì quyền lực thì đặt 1 con voi ở gần cửa văn phòng.

Voi cũng là người bảo vệ và giữ nhà rất giỏi, dùng kết hợp sức mạnh của con voi này với con voi khác có thể giúp bạn đạt mục đích mong muốn. Hoặc dùng voi để kích hoạt các khu vực theo sơ đồ Bát quái để nâng cao hiệu quả và mang đến sự hài hòa cho ngôi nhà.

3 con dê: 3 con dê đồng đứng chung với nhau trong phong thủy gọi là (Tam Dương Khai Thái) Kinh Dịch gọi là quẻ Thái (ngụ ý là kẻ tiểu nhân lánh xa, người quân tử đến gần, tượng thông thuận, hanh thông, cát tường). Quẻ Thái nói chung là biểu hiện điều tốt lành, qua hết cơn khốn đốn đến vận hanh thông trở lại.

Các nhà phong thủy còn lấy sự đồng âm trong Hán Ngữ mà chọn chữ Dương là dê, 3 hào Dương trở thành hình tượng 3 con dê khai mở ra quẻ Thái đem lại sự thông thuận. Người đang gặp vận rủi cần chuyển hóa thời vận thì nên đặt biểu tượng này, để cầu mong đem lại sự thông thuận như ý quẻ Thái.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tác giả: Thạc sĩ - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội