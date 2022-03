Những hình ảnh đầu tiên về 'siêu đám cưới' của Huyn Bin và Son Ye Jin

Ngày 31/3, đám cưới Huyn Bin và Son Ye Jin diễn ra tại một khách sạn hạng sang tại Seoul. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, chỉ có bố mẹ, người thân và bạn bè của cô dâu, chú rể tham dự. An ninh được thắt chặt ngay từ đầu để hôn lễ được diễn ra trọn vẹn, suôn sẻ nhất.

Tuy nhiên, không để người hâm mộ ngóng đợi, cô dâu chú rể vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên trong đám cưới với những khán giả luôn ủng hộ chuyện tình của họ.

Cô dâu Son Ye Jin cười hạnh phúc bên chú rể Hyun Bin.

Trước thềm "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi Hạ cánh nơi anh, đài YTN Star tiết lộ hình ảnh thiệp cưới mà họ nhận được. Thiết kế thiệp mô tả cô dâu mặc váy cưới trên nền trắng với tấm voan được trang trí 3D, tạo cảm giác thanh lịch và sang trọng. Phía dưới góc phải, cụm từ “BinJin” (tên cô dâu chú rể) được khắc bằng vàng thêu, tạo điểm nhấn cho tấm thiệp.

Theo trang Xsport News, trong đám cưới, ca sĩ Gummy thể hiện bài hát I will give you my heart (nhạc phim Hạ cánh nơi anh) để mừng ngày vui của Hyun Bin và Son Ye Jin. Người thân cho biết, nam diễn viên Jang Dong Gun, bạn lâu năm của chú rể Hyun Bin, là người phát biểu chúc mừng. Trước đó có thông tin cho rằng mẹ Son Ye Jin đã mua quà cưới trị giá 12 triệu KRW (~ 9.907 USD).

Khách mời trong hôn lễ của Hyun Bin - Son Ye Jin gồm những nghệ sĩ đình đám như: Ahn Sungki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Ha Ji Won, Lee Yeon Hee, YoonA (SNSD), Lee Min Jung, Um Ji Won, Jung Hae In...

An ninh trong lễ cưới được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hyun Bin và Son Ye Jin cùng sinh năm 1982, nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong các phim Cuộc đàm phán sinh tử, Hạ cánh nơi anh. Đầu tháng 1/2021, họ công khai chuyện hẹn hò. Ngày 10/2/2022, Hyun Bin và Son Ye Jin tiếp tục gây "bão" với hai bức tâm thư xác nhận sắp kết hôn, cùng những lời lẽ ngọt ngào dành cho nhau.

Son Ye Jin gọi việc kết hôn với Hyun Bin là "định mệnh" của đời mình, đồng thời tiết lộ nam diễn viên là mối tình đầu của cô. Trong khi đó, Hyun Bin cũng hứa hẹn sẽ yêu thương Son Ye Jin suốt quãng đời còn lại.

Tác giả: HÀ LINH

Nguồn tin: vtc.vn