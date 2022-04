Những dự án "nằm trên giấy" của FLC tại các tỉnh thành

Ngoài dự án tại huyện Nghi Lộc, tháng 4/2019, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ký kết và trao biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư với Tập đoàn FLC khảo sát dự án khu đô thị nghỉ dưỡng phía Nam thành phố Vinh. Dự án được quy hoạch nằm cạnh hồ điều hòa của thành phố Vinh, thuộc địa phận xã Hưng Hòa, với quy mô 1.177 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng. Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn FLC tại 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao (trồng thanh long của Tập đoàn FLC trị giá 300 tỷ đồng) và dự án khai thác và chế biến đá tự nhiên, đều tại huyện Tân Kỳ. Năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An đã cho dừng 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao và dự án khai thác và chế biến đá tự nhiên của Tập đoàn FLC, đang nghiên cứu chuyển 2 dự án này cho đơn vị khác thực hiện.