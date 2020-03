Những chuyện tình đẹp của các chàng cầu thủ xứ Nghệ

1. Công Vinh – Thủy Tiên, cặp đôi “Becks-Vic Việt Nam”

Trong làng bóng đá Việt Nam, khó ai có thể so sánh được với cặp đôi Công Vinh – Thủy Tiên. Hiện tại cả hai đã có với nhau một cô con gái tên là Bánh Gạo, nhưng chưa bao giờ Cặp đôi này công khai diện mạo của con vì muốn bảo vệ quyền riêng tư cho cô bé.

Công Vinh từng là tiền đạo số 1 Việt Nam với danh hiệu vô địch AFF Cup năm 2008, có thành tích gần chạm ngưỡng 100 bàn tại V.League và là cầu thủ duy nhất từng hai lần ra nước ngoài khoác áo Leixoes (Bồ Đào Nha năm 2010) Consadole Sapporo ( Nhật Bản, 2013) lúc bấy giờ. Ngoài ra, người hâm mộ còn rất thích thú khi nghe chất giọng Nghệ An đặc trưng của chàng cầu thủ này.

Vợ Chồng Lê Công Vinh – Thủy Tiên.

Không kém cạnh với người chồng tài giỏi, Thủy Tiên là cô ca sĩ nổi tiếng với lượng fan khủng bởi giọng ca ngọt ngào và ngoại hình xinh đẹp của mình. Cả hai đều tạo được chỗ đứng riêng cho mình mà không phải dựa dẫm vào người còn lại. Hiện tại bố mẹ bé Bánh Gạo đang sống rất hạnh phúc bên nhau qua những hình ảnh được cặp đôi quay lại và chia sẻ trên trang cá nhân. Họ được mệnh danh là cặp đôi Becks – Vic của Việt Nam khi yêu nhau từ lúc chưa có gì đến lúc tạo nên tất cả.

2. Quế Ngọc Hải – Thùy Phương, đôi trai tài gái sắc của làng bóng đá Việt

Quế Ngọc Hải kết hôn vào đầu năm 2017 và đã bên cạnh Thùy Phương được hơn 4 năm, trong năm 2019 vừa qua, cả hai đã chào đón một thành viên mới là cô con gái bụ bẫm. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình khi bên nhau và nhận được những lời khen từ fan.

Chàng trung vệ Quế Ngọc Hải luôn xuất hiện ở vai trò đội trưởng trong các trận đấu và được mệnh danh là thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam.

Từ lâu chàng trai sinh năm 1993 này đã nuôi dưỡng một ước mơ trở thành một cầu thủ giỏi của đội tuyển bóng đá nước nhà và hiện tại anh chàng đang đứng đầu trong TOP những cầu thủ ghi được nhiều thành tích ấn tượng, trong những năm gần đây anh đã trở thành một trong những tâm điểm đáng chú ý đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Vợ Chồng Quế Ngọc Hải – Thùy Phương ( Ảnh: FBNV)

Với những thành công đó, không thể không nhắc tới hậu phương vững chắc là cô vợ xinh đẹp Dương Thùy Phương. Cô là cựu hoa khôi của trường Đại Học Vinh ( Nghệ An), cô nàng chia sẻ rất tự hào khi chồng trưởng thành hơn qua từng trận đấu trên cương vị thủ lĩnh của đội tuyển. Ban đầu khi nhận lời yêu cầu thủ, cũng có nhiều lo lắng, “bởi vì họ rất nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ nữ vây quanh”, nhưng nhờ vào tình yêu của cả hai hiện tại họ đang có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ.

3. Phan Văn Đức – Nhật Linh, đôi vợ chồng son

Phan Văn Đức – Nhật Linh là cặp đôi vợ chồng son trong làng bóng đá Việt khi vừa mới kết hôn vào mùng 6 tết Canh tý sau chỉ 3 tháng yêu nhau. Tuy còn rất nhiều người đặt câu hỏi nghi ngờ về việc kết hôn vội vàng, nhưng vẫn không thể phủ nhận Phan Văn Đức, Nhật Linh rất đẹp đôi.

Dù là cầu thủ có thể hình không quá lý tưởng, nhưng với lối chơi nhiệt huyết, sự tranh chấp lỳ lợm, giúp tiền vệ SLNA giành được được sự yêu mến rất lớn từ khán giả. Người thầy Hàn Quốc Park Hang Seo đã nhận ra tài năng dị biệt của anh chàng và gọi tên Văn Đức vào đội tuyển U23 để rồi tạo nên lịch sử như ngày hôm nay. Chàng cầu thủ sinh năm 1995 luôn được mọi người khâm phục bởi sự nỗ lực không ngừng trong từng trận đấu.

Vợ Chồng Phan Văn Đức – Nhật Linh ( Ảnh: FBNV)

Với nhan sắc ngọt ngào, thì cô nàng Nghệ An cũng là cô gái được nhiều chú người ý với hơn 90 ngìn lượt theo dõi trước khi về chung một nhà với Văn Đức. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non của một trường cao đẳng ở Nghệ An, vợ Văn Đức hiện làm về lĩnh vực trang điểm, chăm sóc sắc đẹp. Cả hai nhận được rất nhiều lời chúc phúc của khán giả trong thời gian vừa qua.

Các chàng cầu thủ Việt quả là khéo chọn vợ. Từ ca sĩ cho tới các cô hoa khôi xinh đẹp, tài năng đều được các anh rước về dinh.

