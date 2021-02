Nhóm người Trung Quốc bỏ chạy sau cuộc gọi "khẩn": Một đối tượng trốn khỏi khu cách ly

Thượng tá Trần Xuân Thanh - Trưởng Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - tối 2-2 cho biết vừa có thông báo truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly Covid-19 gửi phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, vào ngày 1-2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thị xã Quảng Trị tiếp nhận 5 đối tượng cách ly (gồm 1 người Việt và 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép) tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (Cơ sở 2, đường Nguyễn Hoàng, thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).

Các đối tượng bị người ân vây bắt

Tuy nhiên, vào khoảng 16 giờ ngày 2-2, đối tượng Lê Minh Xuyên (31 tuổi; ngụ tại Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung. Công an thị xã Quảng Trị cho hay khi bỏ trốn, Xuyên đội mũ lưỡi trai, mặc áo bull màu đen và quần Jean...

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online thông tin, vào chiều 1-2, người dân thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh đã báo tin cho chính quyền địa phương và vây bắt nhóm 5 người lạ mặt xuất hiện tại địa bàn thôn này.

Danh tính các đối tượng sau đó lần lượt được xác định là: Lê Minh Xuyên; Lizjian (28 tuổi), Jiang Sufa (21 tuổi), Meng Shliai (22 tuổi), Chan Biao (22 tuổi; cùng quốc tịch Trung Quốc). Trong đó, 4 đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Ngay trong đêm 1-2, ngành chức năng huyện Vĩnh Linh đã tiến hành điều tra dịch tễ, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đưa 5 đối tượng trên đi cách ly tập trung. Đối với những khu vực các đối tượng này dừng chân, lực lượng chức năng cũng đã phun khử khuẩn theo đúng quy định.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động