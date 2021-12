Nhiều trường đại học xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực

Tăng cường, bổ sung ngân hàng đề thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, đào tạo thêm đội ngũ chuyên gia khảo thí tinh nhuệ và hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học ở các vùng miền để triển khai các kỳ thi đánh giá năng lực trên diện rộng ở nhiều địa bàn, trong nhiều đợt từ tháng 2/2022-8/2022 nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia kỳ thi một cách thuận lợi nhất được Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng đặc biệt và coi như trách nhiệm xã hội của mình. VOV2 đã có cuộc Phỏng vấn GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Phó ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Phó Ban đào tạo ĐHQG Hà Nội.

PV: Mùa tuyển sinh năm 2021 đã khép lại và các trường đại học bắt đầu chuẩn bị cho mùa tuyển sinh tiếp theo. ĐHQGHN đã chuẩn bị gì cho kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022?

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo: Năm 20221, Trung tâm Khảo thi Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã hoàn thiện bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh trung học phổ thông và tổ chức thi cho một số lượng đáng kể thí sinh dự thi trong điều kiện giãn cách xã hội. Phổ điểm thi ĐGNL năm 2021 có độ phân hóa cao, đặc biệt thích hợp cho công tác xét tuyển vào các chương trình đào tạo đại học đòi hỏi tính phân loại đầu vào cao. Năm 2022, Trung tâm khảo thí ĐHQGHN tiếp tục ứng dụng kỹ thuật kiểm tra đánh giá hiện đại và tối ưu hóa quá trình tổ chức thi trên máy tính, bổ sung 20% câu hỏi mới được thử nghiệm trên chính đối tượng thí sinh đã dự thi vào ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thi chuyên nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch tổ chức thi trên diện rộng tại nhiều điểm thi ở Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và TP.HCM.

PV: Xin Giáo sư cho biết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 có thay đổi gì so với năm 2021 hay không?

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo: Bài thi ĐGNL được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu đánh giá các nhóm năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông. Do đó, cấu trúc, nội dung, mức độ khó dễ, số lượng câu hỏi, bố cục, thời gian… không thay đổi so với năm 2021 và sẽ ổn định trong những năm tới đây. Chúng tôi chỉ điều chỉnh cách thức tổ chức thi như: tăng số đợt thi, mở rộng quy mô kỳ thi, phối hợp với các trường đại học để mở thêm địa điểm thi; thay đổi mức lệ phí đăng ký dự thi và thi. Nói ngắn gọn, có 2 sự thay đổi năm 2022 so với năm 2021 là quy mô các đợt thi và lệ phí thi.

PV: Ông có đề cập đến sự phối hợp với các trường đại học trong công tác tổ chức thi ĐGNL. Vậy cho đến thời điểm này đã có những trường đại học nào liên kết với ĐHQGHN để sử dụng kết quả bài thi ĐGNL để tuyển sinh đại học năm học 2022-2023?

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo: Bài thi ĐGNL là bài thi chuẩn hóa hướng tới đa mục đích trong đó có phục vụ tuyển sinh đại học. ĐHQGHN luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sẵn chia sẻ sử nguồn lực, tài nguyên, dữ liệu về kỳ thi ĐGNL với các cơ sở giáo dục để phục vụ tuyển sinh. Đến nay có gần 30 đại học, trường đại học ở Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ như ĐH Huế, ĐH Thái Nguyên…; các trường đại học Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Thương Mại, Công nghệ Giao thông Vận tải, Kỹ thuật Công nghệ, Sư phạm Kỹ thuật, Kỹ thuật Y Dược, Tòa Án… đã chính thức liên hệ với ĐHQGHN đăng ký sử dụng kết quả bài thi ĐGNL để xét tuyển đại học năm 2022. Chúng tôi sẽ tổ chức Hội thảo khoa học bàn về phương thức tổ chức, phối hợp, khai thác chia sẻ dữ liệu với các trường đại học trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh và các trường trong công tác tuyển sinh.

PV: Trong tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp khó lường, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sẽ triển khai thi ĐGNL cho thí sinh ở những địa điểm nào, thời điểm nào cho phù hợp?

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo: Chúng ta cùng tin rằng, với tốc độ tiêm phủ vaccine và các biện pháp phòng dịch quyết liệt của Đảng, Chính phủ các cấp cấp chính quyền, đơn vị cũng như những điều chỉnh thích ứng linh hoạt trong công tác phòng dịch thì năm 2022 sẽ cso nhiều chuyển biến so với năm 2021. Về phía Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, chúng tôi xây dựng các kịch bản triển khai khác nhau. Tuỳ theo cấp độ phân loại vùng dịch mà đặt địa điểm thi, thời gian thi thích hợp; bổ sung các yêu cầu về dịch tễ, yêu cầu xét nghiệm với cán bộ/thí sinh nếu cần, triển khai các biện pháp 5K kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin liên hoàn từ khâu phân loại, đăng ký dự thi, giãn cách ca thi; đồng thời tổ chức nhiều điểm thi, nhiều đợt thi trong năm 2022. Thí sinh sẽ có nhiều cơ hội để tham gia thi ĐGNL nếu đảm bảo yêu cầu dịch tễ.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Khảo thí đã liên hệ với nhiều trường đại học tại khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh để đặt địa điểm thi phục vụ các đợt thi năm 2022

PV: Với xu hướng tự chủ tuyển sinh diễn ra ngày cành mạnh mẽ, các trường đại học sẽ sử dụng nhiều nguồn tuyển khác nhau và giảm sự lệ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp. Do đó số lương thí sinh có thể tăng mạng so với những năm trước, đề thi và công tác tổ chức thi đã được chuẩn bị như thế nào?

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo: Đa dạng hoá các nguồn tuyển là xu thế chung trong bối cảnh tự chủ tuyển sinh. Các trường đại học trong thời gian tới sẽ sử dụng các phương thức khác nhau để tuyển được các thí sinh chất lượng. Đối với các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao, điểm chuẩn cao thì việc xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực, bài thi chuẩn hoá góp phẩn quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Hai đại học quốc gia và một số trường đã tuyên bố tổ chức các kỳ thi riêng, bài thi chuẩn hoá, bài thi kiểm tra kiến thức… để phục vụ xét tuyển vào các chương trình đào tạo có tính cạnh tranh cao, nhu cầu xã hội lớn. Cùng với đó sẽ có nhiều trường đại học sẽ sử dụng kết quả các bài thi này để xét tuyển. Do đó, số lượng thí sinh tham dự bài thi ĐGNL của ĐHQGHN dự báo sẽ tăng mạnh năm 2022. Về phía Trung tâm Khảo thí chúng tôi đã liên hệ và đặt nhiều địa điểm thi, tổ chức nhiều đợt thi năm 2022 đáp ứng nhu cầu tuyển sinh của các trường và nguyện vọng của thí sinh. Các đợt thi bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 8, quy mô mỗi đợt thi cũng tăng lên nhiều so với năm 2021.

PV: Trong những năm gần đây có một số lượng thí sinh đáng kể từ miền Nam ra Bắc (và ngược lại) học tập, ĐHQGHN có xem xét phục vụ thi với các thí sinh này hay không?

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo: Thống kê đăng ký dự thi năm 2021 có nhiều thí sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre có nguyện vọng tham dự kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN để xét tuyển đại học. Do đó, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã liên hệ với các trường đại học phía Nam để đặt địa điểm và tổ chức một vài đợt thi tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 và tháng 7 năm 2022 nếu tình hình dịch bệnh các tỉnh phía Nam được kiểm soát. Ngoài ra, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN cũng đã và đang phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng bộ công cụ chuyển đổi thang điểm giữa hai bài thi ĐGNL của 2 đơn vị trong thời gian tới.

