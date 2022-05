Nhiều hành động đẹp, nhân văn của Công an các đơn vị, địa phương được người dân ghi nhận, biểu dương

Theo đó, vào khoảng 12h00' ngày 07/5/2022, qua công tác tuần tra địa bàn, Công an xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận 01 bé trai khoảng 07 tuổi đi lạc tại đoạn đường QL1A thuộc xóm 8, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Qua kiểm tra, cháu bé sức khỏe yếu, đi khỏi nhà từ sáng sớm. Công an xã Quỳnh Hậu đã đưa cháu về trụ sở Công an xã chăm sóc, cho ăn uống và động viên tinh thần cháu. Trên cơ sở thông tin cháu cung cấp, Công an xã tiến hành xác minh, đăng tải thông tin trên trang mạng xã hội để tìm kiếm và liên hệ người thân. Đến khoảng 16h cùng ngày, Công an xã đã liên hệ và bàn giao cháu cho gia đình.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Thái Hoà giúp đỡ anh Nguyễn Thanh Bình trong đêm tối



Tiếp đến, hồi 22h55’ cùng ngày (07/5/2022), tại QL48 thuộc địa phận khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, trong quá trình làm nhiệm vụ Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp với Tổ điều lệnh Công an thị xã Thái Hòa phát hiện anh Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1971), trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa đang dắt bộ xe mô tô bị hỏng trên đường. Ngay lập tức, Tổ công tác đã hỏi thăm, động viên, đồng thời hỗ trợ đưa anh Bình cùng phương tiện về tận nhà tại Phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Gia đình anh Trần Văn Tú rất xúc động vì được Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Thái Hoà giúp đỡ đưa về tận nhà tại huyện Nghĩa Đàn

Trước đó, tối 29/4/2022, tại dốc Én, thuộc địa phận xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Thái Hoà cũng giúp đỡ, đưa phương tiện và anh Trần Văn Tú (sinh năm 1994), trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn cùng toàn bộ thành viên gia đình gồm vợ và 02 con nhỏ bị hỏng xe mô tô trên đường trong đêm tối về tận nhà tại huyện Nghĩa Đàn.

Các Hành động dù nhỏ nhưng nhân văn của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị địa phương giúp đỡ người dân lúc khó khăn khiến nhiều người rất xúc động, qua đó tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn