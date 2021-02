Nhiều điểm rút tiền ATM ở Nghệ An quá tải dịp cận Tết

Ở Đô Lương, cho dù đã cận kề Tết nhưng tại các điểm ATM vẫn rất đông người dân đến chờ đợi để rút tiền mặt. Mặc dù, trên địa bàn huyện có tới 6 điểm ATM của các ngân hàng, nhưng do nhu cầu của người dân quá lớn nên các điểm ATM luôn trong tình trạng quá tải, thậm chí nhiều máy hoạt động liên tục, phải ngừng để bảo trì.

"Tình trạng quá tải nhiều năm rồi nhưng chưa được cải thiện. Tôi đến đây lần thứ 3 khi sáng giờ mà cũng chờ hơn tiếng mới được rút" - ông Ngô Nhân Thành, ở xã Nhân Sơn phản ánh.

Ngưòi xếp hàng chen chúc tại cột ATM ở Thị trấn Đô Lương.

Tình trạng quá tải chủ yếu tập trung ở các huyện, thị xã. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do con em ở xa về quê ăn tết đông. Trong khi, số lượng điểm ATM chưa được lắp đặt nhiều. Ngoài ra, một số người dân khi rút tiền mặt với số lượng lớn lại không trực tiếp đến ngân hàng.

Hầu hết các cột ATM đều quá tải.

Ông Hoàng Thế Anh, ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn bức xúc nói: "Cả huyện Nam Đàn mà chỉ có được 1 điểm rút tiền ở đây. Nên tôi phải đi 6km mới rút được tiền."

Cảnh người dân xếp hàng chờ đợi tại cây ATM Thị trấn Nam Đàn.

Mặc dù, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; giám sát chặt chẽ hoạt động để đảm bảo mạng lưới ATM hoạt động an toàn và thông suốt. Nhưng, do giao dịch tăng đột biến nên tình trạng quá tải, lỗi máy tại các ATM là điều không tránh khỏi. Để giảm tình trạng quá tải tại các điểm ATM trong dịp tết, người dân nên lựa chọn rút tiền vào giờ thấp điểm, sử dụng giao dịch ngân hàng khi rút những khoản tiền lớn và nên hạn chế giao dịch bằng tiền mặt, để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Hoàng Hiếu

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An