Nguyên nhân vụ tai nạn ở Quảng Bình khiến 3 người trong một nhà tử vong

Ngày 5/7, Ban ATGT tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo gửi Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Lệ Thủy khiến 5 người thương vong.

Theo đó, vào lúc 11h15 ngày 4/7, tại Km685+550 đường tránh lũ, thuộc địa phận thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT đau lòng khiến 3 người trên xe ô tô 7 chỗ tử vong được cho là do chạy không đúng phần đường quy định

Cụ thể, xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 76C-060.49 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 76R-002.09 do anh Võ Văn Khương (SN 1980, trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 38A-144.35 do ông Nguyễn Hồng Cường (SN 1969, trú tại TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, chở trên xe 4 người, gồm: vợ Trần Thị Loan (SN 1972), con gái Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1999), con trai Nguyễn Hồng Phước An (SN 2007); cả 3 người cùng trú tại TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Huy Hùng (SN 1969, thông gia với gia đình ông Cường).

Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông Nguyễn Hồng Cường và bà Trần Thị Loan tử vong tại hiện trường; Nguyễn Thị Vân Anh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hai người bị thương gồm ông Nguyễn Huy Hùng và cháu Nguyễn Hồng Phước An được chuyển tới bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị.

Theo đánh giá ban đầu, 2 phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Nguyễn Hùng Cường điều khiển ô tô 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 38A-144.35 không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên xảy ra tai nạn giao thông đau lòng nói trên.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: atgt.vn