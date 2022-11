Nguyên chủ tịch huyện Mai Châu bị bắt

Ngày 25/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại UBND huyện Mai Châu. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu Hà Công Thẻ về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Ngoài ra, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố các bị can Hà Công Pình (nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu), Khà Văn Thảnh (Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện này), Trần Ngọc Sơn (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu). Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Theo điều tra, năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu đã tham mưu cho ông Hà Công Thẻ ký, ban hành quyết định thu hồi hơn 1,5 triệu m2 đất nông nghiệp tại xã Xăm Khòe nhưng không thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định.

Ông Thẻ cũng được cấp dưới tham mưu ký, ban hành quyết định cho thuê 2,3 triệu m2 đất (gồm cả 831.705 m2 đất rừng phòng hộ) để thực hiện dự án trồng rừng gắn với phát triển kinh tế đa dạng và du lịch nông nghiệp bền vững.

Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã vi phạm quy định về điều kiện, đối tượng, thẩm quyền cho thuê đất rừng thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn