Người vợ bí ẩn của bầu Đức lần đầu lộ diện: Sở hữu cổ phần có gì mới?

Bức ảnh gây "sốt" về bữa tiệc tất niên tại tư gia bầu Đức

Cách đây ít ngày, một thành viên của Ban huấn luyện Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chia sẻ bức ảnh gây chú ý với sự xuất hiện của ông bầu Đoàn Nguyên Đức và nhiều nhân vật trong đội bóng phố núi này.

Bức ảnh này lập tức đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và truyền thông, trong đó ghi lại bữa tiệc tất niên tổ chức tại nhà riêng bầu Đức, khách mời là các thành viên thuộc Ban lãnh đạo đội bóng và một số cầu thủ xuất thân từ lò đạo bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai.

Những người có mặt trong bức ảnh này hầu hết đều quen mặt với công chúng. Có thể nhìn thấy HLV Kitatisuk và dàn cầu thủ nổi tiếng như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Minh Vương.

Tấm ảnh này cũng vô tình tiết lộ phần nào cuộc sống cá nhân của bầu Đức - vốn xưa nay là người rất kín tiếng về đời tư. Theo đó, đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy một góc tư gia của ông chủ đội bóng phố núi.

Ngồi ở vị trí "chủ tọa" là bầu Đức và bên cạnh ông có sự xuất hiện của một người phụ nữ. Nhiều khả năng đây là bà Hoàng Thị Ngọc Bích - người vợ kín tiếng của bầu Đức, vốn chưa từng xuất hiện công khai trước truyền thông và công chúng.

Bầu Đức từng có lần nói vui rằng đố các phóng viên có thể tìm ra được một bức hình của vợ con ông. Và đúng là giới phóng viên đã gần như "bó tay"! Với bầu Đức, gia đình là nơi mà ông "hài lòng nhất, hạnh phúc nhất" (trích lời ông Đức trả lời phóng viên).

Được biết, vợ và các con của bầu Đức phần lớn thời gian sinh sống ở Singapore. Bầu Đức cho biết, ông cho con sang Singapore học từ nhỏ. Do công việc phải di chuyển nhiều nên mỗi tháng may ra chỉ được ba ngày sống cùng gia đình ở Singapore, mọi chuyện con cái, gia đình đều do một tay vợ ông lo toan.

Thấy chồng lặn lội thương trường cực khổ, bà Ngọc Bích từng khuyên ông nghỉ việc, nhưng ông lại xin bà làm thêm vài năm nữa, khi chuyển giao xong cơ ngơi.

Con gái đầu của ông (lúc đó mới 24 tuổi) từng có lần gây bất ngờ cho nhiều người khi xuất hiện tại lễ khởi công dự án tại Myanmar năm 2015, tuy nhiên không công tác ở HAGL mà làm tại một ngân hàng nước ngoài.

Việc cho con cái du học, theo ông Đức cũng là một cách để ông tránh cho các con cạm bẫy, vì ở nước ngoài không ai biết các con ông là con ai.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty vừa được Tập đoàn HAGL công bố ngày 30/1/2021, tại ngày 31/12/2020, ông Đoàn Nguyên Đức sở hữu 36,85% vốn điều lệ của HAGL, một số người nhà của ông có sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp.

Song, đáng chú ý nhất là vợ và các con ông (Đoàn Hoàng Anh, Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh) không hề nắm giữ cổ phần nào ở HAGL.



