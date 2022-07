Người tố Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Đồng Nai hiếp dâm nói có file ghi âm

Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hùng C., Chánh thanh tra- Khiếu tố VKSND tỉnh.

Ông C, bị xác định vi phạm đạo đức, lối sống nên bước đầu Viện KSND tỉnh tạm đình chỉ công tác để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nơi ông C làm việc và bị tố hiếp dâm người phụ nữ

Trước đó, VKSND tỉnh Đồng Nai nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết L (SN 1986, ngụ Đồng Nai) tố cáo ông Nguyễn Hùng C., có hành vi hiếp dâm bà.

Theo bà L., khoảng 14 giờ chiều 28-5-2020 bà bị ông C. hiếp dâm tại phòng làm việc của ông này.

Trên cơ sở xác minh nội dung tố cáo, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận. Cụ thể, có đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Hùng C., có hành vi quan hệ tình dục với bà L., tại phòng làm việc của ông C. Tuy vậy, không có căn cứ chứng minh ông C, có hành vi hiếp dâm bà L.

Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai giao phòng tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh tiến hành các quy trình xử lý kỷ luật đối với Chánh Thanh tra theo quy định của pháp luật và của Ngành Kiểm sát Nhân dân.

Liên quan kết luận trên, bà L cho biết, không đồng tình với kết luận, bà sẽ tiếp tục tố cáo hành vi của ông C. đến cấp có thẩm quyền.

Theo bà L, thời điểm xảy ra sự việc, bà lên phòng ông C. để nộp đơn cầu cứu liên quan vụ việc đất đai tranh chấp của bà. Tại đây, bà bị ông L sàm sỡ, hiếp dâm. Sau đó, bà L đã tố cáo ông C, với những bằng chứng là file ghi âm việc ông C, năn nỉ, xin bà bỏ qua việc quan hệ...

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động