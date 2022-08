Người phụ nữ tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa ở Bình Dương

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/8, nhiều người trong khu trọ ở đường Từ Văn Phước (phường An Phú, TP Thuận An) không thấy người phụ nữ tên T (35 tuổi) mở cửa phòng trọ (thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để đi làm.

Hiện trường vụ việc

Nghi có chuyện chẳng lành, người trong xóm trọ nhìn qua khe cửa kiểm tra thì thấy người phụ nữ nằm bất động. Hoảng hốt, hàng xóm trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An đã có mặt tại hiện trường mở cửa căn phòng trọ thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Khu nhà trọ sau đó được lực lượng chức năng phong toả để điều tra xử lý, làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong