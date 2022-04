Người phụ nữ tử vong bất thường sau khi vào nhà nghỉ với một người đàn ông

Ngày 29/4, Công an TP Đồng Xoài cho hay, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước điều tra vụ việc một người phụ nữ chết tử vong tại một nhà nghỉ nghi do bị sát hại.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.K. (40 tuổi, ngụ xã Tân Thành, TP Đồng Xoài).

Thông tin ban đầu, đêm ngày 27/4, bà K. và một người đàn ông đi xe máy đến nhà nghỉ T.H. (khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài) thuê phòng nghỉ qua đêm.

Rạng sáng 28/4, người đàn ông đi cùng bà K. ra trả tiền phòng, lấy xe máy về trước.

Sau đó, khi thấy đã quá giờ thuê phòng nhưng bà K. vẫn không trả phòng, nghi có điều bất thường, chủ nhà nghỉ đã lên kiểm tra.

Lúc này, chủ nhà nghỉ phát hiện bà K. đã tử vong trên giường.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời truy tìm người đàn ông đi chung với bà K. để điều tra, làm rõ.

