Người phụ nữ thích 'thả rông' tiếp tục đăng ảnh gây bức xúc, dân tình chỉ biết thở dài ngao ngán

Vừa qua, chị L.B.C đến từ TP HCM là một cái tên đã làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. Chị thường xuyên khiến người đối diện phải "đỏ mặt" khi diện các trang phục xuyên thấu, khoe vòng 1 và vòng 3 lộ liễu.

Mới đây, chị L.B.C lại gây xôn xao dân tình khi đăng tải hình ảnh áo xuyên thấu, không nội y che chắn. Bức ảnh này đã khiến không ít người phải lắc đầu ngao ngán, thậm chí "bái phục" khả năng miễn nhiễm với lời đàm tiếu từ dư luận của chị C.

Bức ảnh mới vừa được chị L.B.C đăng tải khiến dư luận xôn xao

Trước đó, chị cũng đã từng chia sẻ rằng: "Cơ thể con người chỉ một bộ phận duy nhất được xem là nhạy cảm và cần phải che đậy chính là bộ phận sinh dục. Vì vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, bởi tôi cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng.

Khi những bức ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người chửi rủa, lăng mạ khiến cuộc sống gia đình tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù chỉ nhìn vào những bộ trang phục và không biết rõ con người tôi ra sao, công việc tôi thế nào nhưng rất nhiều người xúc phạm về nhân phẩm, đạo đức, thậm chí gắn cho tôi những nghề mà không xứng đáng gọi là nghề".

Thậm chí, người phụ nữ này cũng từng tiết lộ chồng là người chụp các bức ảnh này cho mình. Chị C. cũng từng "tự tin" diện trang phục xuyên thấu, phản cảm tại những nơi linh thiêng như chùa Cầu (Hội An). Hành động này của chị C. đã vấp phải vô số chỉ trích từ phía cộng đồng mạng.

Tác giả: Khải Anh

Nguồn tin: saostar.vn