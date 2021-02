Người nước ngoài háo hức trải nghiệm đón Tết cổ truyền Việt Nam

Đón Tết cổ truyền Việt Nam, họ được tự tay làm và thưởng thức những món ăn của người Việt, tìm hiểu văn hóa truyền thống của Việt Nam - những trải nghiệm hết sức thú vị. Điều đó đã khiến những người nước ngoài cảm thấy vô cùng ấm áp và thêm yêu văn hóa ngày Tết Việt.

Sống và làm việc tại Việt Nam đã 3 năm nhưng đây là năm đầu tiên ông Lee Soon Nam - người Hàn Quốc ở lại Nghệ An đón Tết Nguyên đán. Là quốc gia Châu Á, Hàn Quốc cũng đón Tết âm lịch giống như người Việt Nam, tuy nhiên mỗi nơi đều có một phong tục khác nhau. Không khí vui tươi của mùa xuân Việt Nam đem lại cho ông một cảm giác rất riêng.

"Ở Hàn Quốc, dịp năm mới, chúng tôi mặc trang phục truyền thống hanbok, còn Việt Nam các bạn áo dài rất đẹp, các em nhỏ rất đáng yêu. Bánh chưng rất ngon, các món ăn khác cũng rất ngon. Tôi rất thích không khí này”, ông Lee Soon Nam chia sẻ.

Người nước ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng ekip sản xuất chương trình NTV tại tuyến đường hoa TP Vinh.

Còn với Louella Marie - giáo viên người Philippin của một trường Anh ngữ tại thành phố Vinh, thường đi du lịch cùng bạn bè vào dịp Tết những năm trước thì năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên cô và bạn bè chọn ở lại Nghệ An để hòa chung với niềm vui năm mới. Xa quê hương nhưng với tình cảm ấm áp của bạn bè, đồng nghiệp, Louella Marie đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và dành một tình yêu đặc biệt với vùng đất Nghệ An.

Chị Louella Marie Estacio chia sẻ: "Sống ở đây, tôi hiểu Tết là thời gian dành cho gia đình. Tôi rất thích sự ấm áp và hiếu khách của nhiều người bạn của tôi ở đây. Họ mời tôi đến nhà, chào đón tôi nồng hậu, khiến tôi cảm thấy rất tuyệt".

Người nước ngoài háo hức khi được trải nghiệm Tết Việt ở Nghệ An.

“Thụy Điển thì Tết ngắn, Việt Nam đón Tết dài ngày. Dịp Tết ở Thủy Điển mọi người thường đi chơi với bạn bè, Việt Nam thì gặp gỡ gia đình trong những bữa tiệc nhỏ rất quan trọng, gặp họ hàng và ăn nhiều món ăn ngon”, anh Nicklas Petersen, đồng nghiệp của Louella Marie chia sẻ thêm.

Dịch Covid-19 đang có những diến biến mới. Chính phủ và người dân Việt Nam đã và đang rất nỗ lực trong phòng chống dịch, thế nên, những người nước ngoài đều cảm thấy may mắn và an toàn khi được sống và làm việc tại đây. Dù đến từ nhiều quốc gia với nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng họ đều có một đặc điểm chung là dành tình yêu đặc biệt cho Việt Nam, con người Việt Nam. Cùng háo hức chào đón năm mới với một niềm vui chung, niềm vui ấy gắn kết mọi người lại với nhau và cùng nhau hy vọng về những điều may mắn và an lành./.

Tác giả: Hồng Dên - Duy Thanh - Hồng Phong

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An