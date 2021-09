Người lao động "dài cổ" chờ hỗ trợ, tỉnh ra văn bản đôn đốc

Ngày 6.9, tỉnh Nghệ An ban hành văn bản số 6501 đôn đốc thực hiện triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng.

Theo đó, sau hơn một tháng triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dại dịch COVID-19, đã có 10/12 chính sách được phê duyệt, hỗ trợ kinh phí.

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai chưa nhanh, chưa chủ động bám sát nhiệm vụ được phân công, phân cấp theo Kế hoạch số 386 ngày 15.7.2021 của UBND tỉnh; việc triển khai chính sách hỗ trợ lao động tự do theo Quyết định số 22/2021 của UBND tỉnh còn rất chậm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo hàng ngày chưa kịp thời.

Để kịp thời hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai nhiệm vụ.

Cụ thể, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt danh sách, trình UBND tỉnh cấp phát kịp thời; xử lý nghiêm các trường hợp đùn đẩy, né tránh, không phối hợp dẫn đến sai phạm.

Triển khai xử lý hồ sơ trực tuyến, qua bưu điện, qua dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm quy định, phù hợp với tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.

Tỉnh Nghệ An giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh đôn đốc các đơn vị liên quan, thường xuyên cập nhật, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH chỉ đạo, xem xét, giải quyết.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tại TP.Vinh, nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục đã nộp toàn bộ hồ sơ lên UBND TP.Vinh để đề nghị giải quyết hỗ trợ theo Nghị quyết 68, nhưng đã hơn một tháng trôi qua vẫn không được giải quyết. UBND TP.Vinh cũng không có văn bản trả hồ sơ hay yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị đưa giáo viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vào danh sách hỗ trợ trình UBND tỉnh xem xét, nhưng Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An không chấp nhận, ra văn bản yêu cầu UBND TP.Vinh “rà soát”.

Ngày 7.9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo TP.Vinh cho biết, do văn bản trả lời của Sở LĐTBXH có nội dung chưa rõ ràng, nên rất khó xử lý.

Đến nay, cơ sở vẫn vướng mắc chưa xử lý được và sau hơn 2 tháng kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 68, các giáo viên mầm non tư thục ở TP.Vinh vẫn mỏi mòn chờ đợi.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động