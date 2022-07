Người dân xứ Nghệ đội nắng đi làm hộ chiếu mẫu mới

Được biết, người dân thường làm thủ tục xuất nhập cảnh đông vào dịp sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thời gian này, người dân đến để đối hộ chiếu theo mẫu mới của Bộ Công an. Trung bình, mỗi người Phòng quản lý xuất nhập cảnh Nghệ An tiếp nhận khoảng hơn 500 lượt người đến làm hộ chiếu.

Người dân ùn ùn đi làm hộ chiếu.

Anh Nguyễn Văn Bắc (quê huyện Yên Thành) nói: "Cứ nghĩ dịp này Phòng quản lý xuất nhập cảnh sẽ vắng người nên tôi bắt xe đi từ sáng sớm mong làm nhanh để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng khi đến đây thì có rất đông người đã xếp hàng dài để làm thủ tục".

Cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn cho người dân nhập thông tin trực tuyến.

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Nghệ An thông tin, việc thời gian này người dân đổ xô đi làm hộ chiếu là do trước đó từ cuối tháng 5/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tạm dừng việc cấp hộ chiếu mẫu cũ để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ việc triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ ngày 01/7.

Vì lý do đó, mà thời gian gần đây người dân đến làm thủ tục rất lớn. Phòng quản lý xuất nhập cảnh luôn bố trí các cán bộ để tục trực, hướng dẫn hay làm thêm giờ để giải quyết các nhu cầu cho người dân.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn