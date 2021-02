Người dân trở về từ vùng dịch chủ động khai báo y tế

Trong tỉnh

Từ ngày 10/2 ( tức 29 Tết) bắt đầu là những ngày nghỉ tết Tân Sửu 2021. Đây cũng là thời điểm mà con em Nghệ An từ khắp nơi trở về quê rất đông. Do đó, rất cần ý thức của mỗi người dân khi trở về từ các địa phương có dịch trong việc chủ động khai báo y tế, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19.