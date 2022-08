Người đàn ông xăm trổ lái ôtô gây tai nạn liên tiếp ở TP Vũng Tàu

Ngày 7-8, người dân cùng lực lượng công an phường 1, TP Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã bàn giao đối tượng gây tai nạn giữa trung tâm thành phố cho công an xử lý.

Khoảng 9 gờ 45 sáng cùng ngày, Nguyễn Huỳnh Đức (SN 1988, ngụ phường 1, TP Vũng Tàu) điều khiển ôtô trên đường Nguyễn Trường Tộ, hướng từ đường Hoàng Hoa Thám về Trương Công Định. Khi đến giao lộ thì xảy ra va chạm với một ôtô khác đang đậu sát mép bên phải.

Chiếc ôtô hư hỏng nặng phần đầu sau khi đâm mạnh vào cây xanh

Đức không dừng lại giải quyết mà lái xe bỏ chạy theo đường Lý Thường Kiệt. Lúc này, người dân đã tri hô và đuổi theo. Chiếc ôtô tiếp tục đâm vào gốc cây bên đường rồi đâm vào một chiếc ôtô khác.

Khi đến địa chỉ số 6 Lý Thường Kiệt (trước cổng trường mầm non Thanh Tâm), xe do Đức lái mới dừng lại do bị hư hỏng nặng phần đầu, không còn có thể chạy.

Công an phường 1, TP Vũng Tàu đã cùng với người dân đuổi theo và khống chế, đưa Đức về trụ sở công an làm việc.

Đức bị khống chế sau khi gây ra 2 vụ va chạm giao thông rồi bỏ chạy

Bước đầu, Đức khai nhận mượn ôtô của người quen, khi xảy ra va chạm, lo sợ không có bằng sẽ bị xử lý nên Đức đã bỏ chạy.

Đội CSGT Công an TP Vũng Tàu đã khám nghiệm hiện trường, qua test nhanh ma tuý và độ cồn đối với Đức thì kết quả cho âm tính.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động