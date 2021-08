Người đàn ông phản xạ xuất thần, kịp thời cứu tài xế bị điện giật

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Newsflare

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 22/8 tại Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Cụ thể, hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đang đi vòng ra phía sau xe của mình, nam tài xế bất ngờ bị điện giật và ngã xuống đất trong cơn mưa lớn.

Cùng lúc này, một chiếc ô tô có gắn camera hành trình đi tới. Phát hiện ra sự việc, người đàn ông cầm lái chiếc xe đã lập tức chạy xuống rất nhanh để giúp đỡ. Người này đã dùng chính quần áo của mình kéo người đàn ông ra khỏi cây cột điện, sau đó thực hiện hô hấp nhân tạo cho nam tài xế.

Khi nạn nhân tỉnh lại, người đàn ông đã đưa nam tài xế vào lề đường.

Tác giả: Hà Linh (TH)

Nguồn tin: thoidai.com.vn