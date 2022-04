Người đàn ông bị nhóm đi bán tải đá 3 phát thẳng mặt, gục tại chỗ: Camera tố sự táo tợn

Mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn clip vụ việc người đàn ông bị hành hung dã man ở Nghệ An. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại khiến ai nấy thất kinh.

Lúc này, nhóm 4 người lái xe bán tải đến nhà tìm nạn nhân. Đúng lúc này, người đàn ông cũng lái xe máy về. Suốt gần 4 phút, hai bên có xảy ra lời qua tiếng lại về chuyện đất đai, buôn bán bằng giọng địa phương.

Đoạn thu âm trong camera cho thấy, nhóm người đến đông với thái độ hung hăng và có lẽ biết được xích mích từ trước nên người đàn ông vội vã đến giải thích: "Sao mà căng thẳng vậy. Nó nhờ anh bán chứ anh không liên quan gì đến chuyện đất đai gì cả. Bây giờ anh em nói với nhau... anh cũng chỉ là người làm môi giới".

Một phần đoạn clip: Nười đàn ông bị nhóm bạn đá 3 phát gục tại chỗ, chứng kiến con trai la hét thất thanh gọi cha

Khi người đàn ông đang phân trần thì gã mặc áo đen đang ngồi trên ghế bỗng bật dậy đá thẳng mặt nạn nhân. Cùng lúc một đối tượng mặc áo trắng đứng bên trái cũng tung thêm 2 cú đá vào đầu và sau gáy người đàn ông. Chưa dừng lại, khi thấy nạn nhân đã gục ngay trên ghế hắn còn xô người đàn ông ngã xuống đất.

Sau đó, cả nhóm hô nhau bỏ đi. Thấy cha nằm gục giữa nhà, con trai vội chạy đến la hét thất thanh gọi cha. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 13/4.

Hiện chưa rõ thông tin cụ thể và nguyên nhân vụ việc trên. Tuy nhiên, đoạn clip được lan truyền trên các diễn đàn khiến dân mạng không khỏi bất bình. Thái độ táo tợn, côn đồ coi thương pháp luật của nhóm đối tượng thực sự đáng lên án.



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc